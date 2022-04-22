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Son Dakika: 22 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

22.04.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 22 Nisan Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 2 bin 898 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: 22 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 22 Nisan 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

22 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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21 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (21 Nisan) koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 3 bin 354 olarak açıklanmıştı.

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