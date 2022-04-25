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Son Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

25.04.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 25 Nisan Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 2 bin 604 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 25 Nisan 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

25 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

25n

24 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (24 Nisan) koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 2 bin 277 olarak açıklanmıştı.

24n

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