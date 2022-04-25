Son Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 25 Nisan 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

25 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

24 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (24 Nisan) koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 2 bin 277 olarak açıklanmıştı.





