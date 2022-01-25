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Son Dakika: 25 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

25.01.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 25 Ocak Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 76 bin 341 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Temizlik, aşı dışında, Covid-19’la mücadelenin üç temel prensibinden biri. Elimizle gayri ihtiyari şekilde yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşmasına neden olabiliyor. Temizlikte titiz olalım. Bu “istemsiz” hareketten de kaçınalım. Omicron’a karşı daha dikkatli olmak zorundayız." dedi.

Son Dakika: 25 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 25 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 341 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 82 bin 203 oldu. İşte 25 Ocak koronavirüs tablosu ve Türkiye'nin koronavirüs aşılama verileri...

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,26, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,41 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 141 milyon 98 bin 118 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

25 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

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24 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (24 Ocak) koronavirüs nedeniyle 156 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 67 bin 23 olarak açıklanmıştı.

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"ÜÇ TEMEL PRENSİPTEN BİRİ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Temizlik, aşı dışında, Covid-19’la mücadelenin üç temel prensibinden biri. Elimizle gayri ihtiyari şekilde yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşmasına neden olabiliyor. Temizlikte titiz olalım. Bu “istemsiz” hareketten de kaçınalım. Omicron’a karşı daha dikkatli olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.


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