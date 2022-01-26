Son Dakika: 26 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 26 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 416 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 434 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 85 bin 501 oldu.

"BU GRUPTA HASTANEYE YATIŞ ORANI YÜKSEK"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kronik hastaların, yaşlıların Covid-19’a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir." ifadelerini kullandı.

KRONİK HASTALARIN, YAŞLILARIN Covid-19’a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir. pic.twitter.com/K3mOMzINAL — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 26, 2022

26 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

25 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (25 Ocak) koronavirüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 76 bin 341 olarak açıklanmıştı.





