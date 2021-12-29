Son Dakika: 29 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 29 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

29 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

28 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (28 Aralık) koronavirüs nedeniyle 184 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 32 bin 176 olarak açıklanmıştı.





