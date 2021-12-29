Son Dakika: 29 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberi: 29 Aralık Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 142 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 36 bin 684 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte, hastalığa yakalananlar arasında ileri yaştakilerin, kronik rahatsızlığı olanların sayısı da yükselecek. Bu durum, kayıplarımızın artma ihtimalini güçlendiriyor. Risk grubundakiler daha dikkatli olmalı, hatırlatma dozlarını yaptırmalıdır." dedi.
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