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Son Dakika: 29 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

29.12.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 29 Aralık Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 142 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 36 bin 684 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte, hastalığa yakalananlar arasında ileri yaştakilerin, kronik rahatsızlığı olanların sayısı da yükselecek. Bu durum, kayıplarımızın artma ihtimalini güçlendiriyor. Risk grubundakiler daha dikkatli olmalı, hatırlatma dozlarını yaptırmalıdır." dedi.

Son Dakika: 29 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 29 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

29 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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28 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (28 Aralık) koronavirüs nedeniyle 184 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 32 bin 176 olarak açıklanmıştı.

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