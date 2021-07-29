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Son Dakika: 29 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

29.07.2021 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Temmuz Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 60 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 22 bin 161 oldu. Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 22.161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirlerle yeniden mücadeleye dönelim." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 29 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 60 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 22 bin 161’de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 29 Temmuz’da açıklanan 24 saatlik verilere göre 22 bin 161 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 oldu. Son 24 saatte toplam 261 bin 198 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 463 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama ortalama yüzde 65,24 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 41,84 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 71 milyon 96 bin 95’a yükseldi.

İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre, Muğla yüzde 87 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği il oldu. Muğla’yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre, Şanlıurfa yüzde 38,6 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği il oldu. Şanlıurfa’yı Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

BAKAN KOCA'DAN "YENİDEN MÜCADELE" VURGUSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugünkü vaka sayısı 22.161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim.” dedi.

29 TEMMUZ KORONAVİRÜS HARİTASI

29 temmuz

28 TEMMUZ KORONAVİRÜS HARİTASI

Türkiye'de dün (28 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 22 bin 291 olarak açıklanmıştı.

28 TEMMUZ

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koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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