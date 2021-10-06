HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 6 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 6 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

06.10.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Ekim Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 236 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 30 bin 438. oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları neden düşmüyor? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekânlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız." dedi.

Son Dakika: 6 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

6 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 31 bin 413 oldu. 30 Nisan 2021 tarihinde açıklanan verilere göre vaka sayısı 31 bin 891, vefat sayısı ise 394 olarak kaydedilmişti. O tarihten bu yana ilk kez vaka sayısı 30 bini geçti.

Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklamaSon Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,53, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,46 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 111 milyon 391 bin 198'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 312 bin 875 doz aşı uygulandı.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"VAKA SAYILARI NEDEN DÜŞMÜYOR?"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları neden düşmüyor? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekânlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız." ifadelerini kullandı.

6 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

FBB5dCHWQAEySTW

5 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (5 Ekim) koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 29 bin 802 olarak açıklanmıştı.

FA85lKPWUAIkbrs

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktıRus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktı
Mezarlar yola taşıyor! Görenlerin içi sızlıyorMezarlar yola taşıyor! Görenlerin içi sızlıyor
Fox TV'ye Başak Demirtaş incelemesiFox TV'ye Başak Demirtaş incelemesi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seviyesiz tartışma: "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben"

Seviyesiz tartışma: "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben"

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Erdoğan'ın 'ilk 4 madde' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Erdoğan'ın 'ilk 4 madde' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.