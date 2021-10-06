Son Dakika: 6 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

6 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 31 bin 413 oldu. 30 Nisan 2021 tarihinde açıklanan verilere göre vaka sayısı 31 bin 891, vefat sayısı ise 394 olarak kaydedilmişti. O tarihten bu yana ilk kez vaka sayısı 30 bini geçti.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,53, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,46 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 111 milyon 391 bin 198'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 312 bin 875 doz aşı uygulandı.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"VAKA SAYILARI NEDEN DÜŞMÜYOR?"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları neden düşmüyor? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekânlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız." ifadelerini kullandı.

VAKA SAYILARI NEDEN DÜŞMÜYOR? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekânlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız. pic.twitter.com/CyOZsyPxxw — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 6, 2021

6 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

5 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (5 Ekim) koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 29 bin 802 olarak açıklanmıştı.





