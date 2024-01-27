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  4. SON DAKİKA | 6 Şubat depremleri sonrası kayıplara karışmıştı! Firari müteahhit Taksim'de yakalandı

SON DAKİKA | 6 Şubat depremleri sonrası kayıplara karışmıştı! Firari müteahhit Taksim'de yakalandı

27.01.2024 11:32 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan ve 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı'nın müteahhidi Nurettin Özcan Taksim'de yakalandı.

Son dakika: Beyoğlu Galatasaray Meydanında-İstiklal Caddesi üzerinde denetim yapan polis ekipleri, tedirgin hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ekipler yaptıkları incelemede şüpheli kişinin 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan Hisami apartmanının müteahhidi Nurettin Özcan olduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Özcan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özcan, 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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