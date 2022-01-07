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Son Dakika: 7 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

07.01.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 7 Ocak Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 157 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 63 bin 214 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. Hastalığı hafif geçiririm düşüncesiyle tedbirleri asla ihmal etmeyin" dedi.

Son Dakika: 7 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 7 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 406 bin 796 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 214 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 29 bin 197 oldu.

"HASTALIĞI HAFİF GEÇİRİRİM DÜŞÜNCESİYLE TEDBİRLERİ ASLA İHMAL ETMEYİN"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. Hastalığı hafif geçiririm düşüncesiyle tedbirleri asla ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.

7 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

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6 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (6 Ocak) koronavirüs nedeniyle 156 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 68 bin 413 olarak açıklanmıştı.

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