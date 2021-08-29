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  4. Son Dakika! ABD tarih verip duyurdu: Afganistan'da büyükelçilik olmayacak

Son Dakika! ABD tarih verip duyurdu: Afganistan'da büyükelçilik olmayacak

29.08.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Afganistan'la ilgili yaptığı açıklamasında, "1 Eylül'den itibaren ABD'nin Afganistan'da büyükelçiliği olmayacak" dedi.

Son Dakika! ABD tarih verip duyurdu: Afganistan'da büyükelçilik olmayacak

Afganistan'daki durumla ilgili olarak ABD'den yeni bir açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "1 Eylül'den itibaren ABD'nin Afganistan'da büyükelçiliği olmayacak." dedi.

Sullivan açıklamasının devamında şunları ifade etti:

1 Eylül'den itibaren ABD'nin Afganistan'da büyükelçiliği olmayacak. Taliban 31 Ağustos'tan sonra da ABD'lilerin güvenli geçişine izin verecek. Kabil saldırılarının faili DEAŞ Horasan örgütüne başka operasyonlar düzenlenebilir.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan
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