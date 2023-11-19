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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Balıkesir'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Balıkesir'de 3.8 büyüklüğünde deprem

19.11.2023 22:52 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: AFAD, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: AFAD duyurdu: Balıkesir'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.44'te merkez üssü Balıkesir'in Bigadiç olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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deprem Balıkesir
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