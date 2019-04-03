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Son dakika! AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

SEÇİM HABERLERİ  | 03.04.2019 12:57 | Son Güncelleme

AK Parti'den CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki geldi. Son dakika habere göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "İmamoğlu 'Ben Başkanım' diyerek süreci oldu bittiye getirmek istemektedir" ifadesini kullandı. Ali İhsan Yavuz ise, "Daha çok az sayıda sandık açıldı ve bizim maddi itirazlara ilişkin ileri sürdüğümüz dilekçelerin çok azı görüşüldü, çok azını ileri sürdük. Buna rağmen aradaki fark 29 binlerden 20 binin altına inmiştir" dedi.

Son dakika! AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul’daki seçim süreciyle ilgili açıklamada bulundu. Ünal, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Ekrem İmamoğlu, devam eden hukuki süreçten neden rahatsız? Kendini başkan ilan edip, bu sürecin durdurulmasını neye dayanarak istiyor? Kendisi elinde belge sallayarak usulsüzlükten bahsediyor. ‘YSK itirazları dikkate almasın ve hukuki süreç durdurulsun ve elim ayağa kaldırılsın’ diyor. Bu tavır millet iradesine, hukuk devletine saygısızlıktır. Devlet adamlığı, hukuki süreci yok saymak, şaibe oluşturmak, ‘ben başkanım’ diyerek meseleyi oldu bittiye getirmemektir" ifadesini kullandı.

"BİR DEVLET ADAMINA YAKIŞMAZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ise gazetecilere yaptığı açıklamada farkın 20 binin altına indiğini açıkladı. Yavuz açıklamasının devamında, "Cumhuriyet Halk Partisi, bir yandan geçmiş seçimlerde ve bu seçimde kendisi için gördüğü hakkı bize çok görmesi anlaşılır gibi değildir. Tehditvari yaklaşımlarla sokağa işaret etmesi, başka imalarda bulunması bir devlet adamına yakışmaz, bir siyasetçiye yakışmaz" ifadesini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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