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  4. Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özdağ'a tepki! "Kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur"

Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özdağ'a tepki! "Kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur"

06.05.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki gerilim ile ilgili de açıklamada bulundu. Çelik, Özdağ'a tepki göstererek "Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur." dedi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özdağ'a tepki! "Kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur"

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki gerilim siyaset gündemini meşgul etmeye devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklamada bulunan Çelik, Özdağ'a tepki gösterdi.

İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları:

"Yakın bölgemizde yakıcı gelişmeler yaşanırken Türkiye tarihi ve büyük diplomatik atılımlara imza atıyor. Cumhurbaşkanımız çok kapsamlı ve stratejik bir barış diplomasisine liderlik ediyor.

"TÜM BU PROVAKATİF ÇABALAR KÖTÜ NİYETLİDİR"

Türkiye bölge ülkeleriyle stratejik dış politika açılımlarını yürütürken Türkiye’yi içine kapatmaya dönük sistematik provokasyonlar üretilmektedir. Bu dönemde ülkemizde gerilim oluşturmaya dönük tüm bu provakatif çabalar kötü niyetlidir.

"AÇIK PROVOKASYONDUR"

Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur. AK Parti bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra de geçit vermeyecektir!

Siyasette herhangi bir politikayı eleştirmek demokratik bir haktır. Ancak kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek demokrasimizi zehirlemektir. Avrupa’nın ırkçı aşırı sağının dilini Türk siyasetine taşıma gayretleri milli bir siyaset değildir.

Aziz milletimiz yabancı operasyonların elverişli zemini olan nefret siyasetlerinin farkındadır... Devletimiz, ulusal çıkarlarımızı hedef alan saldırıları boşa çıkartacak kudret ve kararlılıktadır. Ak Parti, nefret siyasetine karşı durmaya devam edecektir."


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Ömer Çelik Süleyman Soylu Ümit Özdağ AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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