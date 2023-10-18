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  4. SON DAKİKA | 'Akla iki seçenek getirdi, ikisi de felakete hizmet' Bahçeli'den Biden'ın İsrail ziyaretiyle ilgili dikkat çeken sözler 'Şayet Türkiye'ye gelmiş olsaydı...'

SON DAKİKA | 'Akla iki seçenek getirdi, ikisi de felakete hizmet' Bahçeli'den Biden'ın İsrail ziyaretiyle ilgili dikkat çeken sözler 'Şayet Türkiye'ye gelmiş olsaydı...'

18.10.2023 15:10 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Gazze'de yaşananlarla ilgili paylaşım geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyareti ile ilgili de paylaşım yapan Bahçeli, "Akla iki seçenek getirmiştir diyerek "Ya İsrail saldırılarını doğrudan yönetmektedir ya da Siyonist lobiler tarafından yönetilmektedir. İki seçenek de felakete hizmettir" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | 'Akla iki seçenek getirdi, ikisi de felakete hizmet' Bahçeli'den Biden'ın İsrail ziyaretiyle ilgili dikkat çeken sözler 'Şayet Türkiye'ye gelmiş olsaydı...'

Son dakika haberi: MHP lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "ABD Başkanı şayet İsrail yerine ilk durak olarak Türkiye’ye gelmiş olsaydı, bu tavır ve tercihten Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde ve iki taraflı eşgüdüm halinde arabuluculuk misyonuna talip olduğu, barış ve çözüm ortamını inşa etmek amacıyla iyi niyetli arayış içinde bulunduğu anlamı çıkardı." dedi. İşte detaylar...

Bahçeli'nin paylaşımlarında şu ifadeler yer aldı:

"Gazze’de, kahredici ve korkunç bir trajedinin bütün komplikasyonları yaşanırken maalesef dünya sessiz ve seyircidir. Acıya ve kana bulanan Gazze’de faal halde olan bir hastaneye dün İsrail savaş uçaklarının hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştır. Vahşet her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Sivil halk katliam ablukasına alınmıştır.

"BIDEN'IN İSRAİL'E GİTMESİ AKLA İKİ SEÇENEK GETİRMİŞTİR"

Bu sıcak ve sarsıcı ortamda ABD Başkanı Biden’in İsrail’i ziyareti ve aleni destek mesajı vermesi şiddet ve yıkım operasyonuna taraf olması demektir. Aynı zamanda tarihi bir yanlıştır. Biden’ın İsrail’e gitmesi akla iki seçenek getirmiştir: Ya İsrail saldırılarını doğrudan yönetmektedir ya da Siyonist lobiler tarafından yönetilmektedir. İki seçenek de felakete hizmettir.

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"ABD BAŞKANI İSRAİL YERİNE İLK DURAK OLARAK TÜRKİYE'YE GELMİŞ OLSAYDI..."

ABD Başkanı şayet İsrail yerine ilk durak olarak Türkiye’ye gelmiş olsaydı, bu tavır ve tercihten Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde ve iki taraflı eşgüdüm halinde arabuluculuk misyonuna talip olduğu, barış ve çözüm ortamını inşa etmek amacıyla iyi niyetli arayış içinde bulunduğu anlamı çıkardı. Biden’ın sorumsuz ve sağduyudan yoksun politikası uzlaştırıcı ve yatıştırıcı değil, bilakis kışkırtıcı ve karanlık mahiyetlidir.

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"SORUNUN YEGANE ÇÖZÜMÜ; İKİ DEVLETLİ YAPININ ACİLEN VE ULUSLARARASI TOPLUMUN DESTEĞİYLE HAYATA GEÇMESİ"

İsrail-Filistin arasındaki ağırlaşmış sorunun yegâne çözümü, bölgede iki devletli bir yapının acilen ve uluslararası toplumun desteğiyle hayata geçmesidir. 1967 sınırları dâhilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti mutlak surette tezahür ve tecelli etmek durumundadır. Akan kanın durması, adaletin ihyası ancak bu sayede mümkündür.

Sivil ve masum insanlara yönelik saldırıları nefretle kınıyor, hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyor, yaralılara şifalar temenni ediyorum. Vahşet bitsin, insanlık birleşsin. Niyaz ederim ki dehşet son bulsun, dualarımız kabul olsun. Çocuklar yaşasın, katiller kahrolsun."

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Devlet Bahçeli MHP Gazze

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