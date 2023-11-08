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  4. Son dakika | Akşener esip gürledi, "Buradan silmezsem adımı değiştireceğim" deyip sert çıktı! "O parmakları tek tek kıracağım"

Son dakika | Akşener esip gürledi, "Buradan silmezsem adımı değiştireceğim" deyip sert çıktı! "O parmakları tek tek kıracağım"

08.11.2023 11:15 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İYİ Parti grup toplantısında Meral Akşener konuşmasının bir kısmında sözünün kesilmesinin ardından devam ederken esip gürledi, salonda alkışlar yükseldi. Akşener'in "En yakınım olsun, kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim" sözleriyle yaptığı gönderme dikkat çekti. CHP'deki genel başkan değişimine ilk yorumunu yapan Meral Akşener "Bizi oyunbozanlıkla, hainlikle suçlayanlar hafta sonu itibarıyla birer birer değişim havarisi oluverdiler" dedi.

Son dakika | Akşener esip gürledi, "Buradan silmezsem adımı değiştireceğim" deyip sert çıktı! "O parmakları tek tek kıracağım"

Son dakika haberi: Meral Akşener partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Konuşmaya Akşener'in yüksek perdeden verdiği net ve sert mesajlar damgasını vurdu.

AZERBAYCAN'A DESTEK MESAJI

Akşener'in konuşmasından öne çıkan kesitler şu şekilde:

  • Bugün 8 Kasım Azerbaycan ve Türk dünyası için çok anlamlı bir gün. Milli Zafer gününün üçüncü yıl dönümü. Biz İYİ Parti olarak Karabağ'ın özgürlük mücadelesinde can Azerbaycan'ımızın yanında olacağız.

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"ALLAH MAVİ GÖZLÜ BOZKURTUMUZDAN RAZI OLSUN"

  • Bu sene Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü ebediyete uğurlayışımızın 85. yılındayız. 10 Kasım'da Anıtkabir'in önünde uzanan kuyruklarda aynı vefayı duyacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar onların kalplerindeki kini, hırsı ve düşmanlığı bize dayatamayacaklar. Her Türk gencinin ruhunda Mustafa Kemal'i yaşatmasına engel olamayacaklar. İYİ Parti olarak bir kez daha ondan razı olduğumuzu ilan ediyoruz. Allah da hem mavi gözlü bozkurtumuzdan hem tüm istiklal kahramanlarımızdan razı olsun.

  • İktidar icraatsızlığıyla ekonomimizdeki krizi adım adım derinleştirmeye devam ediyor. Yeni ekonomi yönetiminin açıkladığı bir enflasyonla mücadele programı hala yok. Geçtiğimiz aylarda açıklanan bir OVP var. Daha önce yine bu kürsüden onun da aslında bir plan değil, bir temenniler dizisi olduğunu söylemiştim. Zaman yine bizi haklı çıkardı. İktidarın enflasyon temennisi yeniden güncellendi. MB yüzde 58 olan 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 65'e çıkardı. Bakalım yıl sonuna kadar daha kaç kere güncelleme yapılacak.

Başlıksız-5

"EN YAKINIM OLSUN, BURADAN SİLMEZSEM ADIMI DEĞİŞTİRECEĞİM!"

  • En fazla naz edilen genel başkan benim. En fazla sözü kesilen, en fazla akıl verilen, en fazla parmak sallanan genel başkan benim. Ama Allah nasip ederse o parmakları tek tek kıracağım.

  • Kimse merak etmesin, biz bu eğri düzeni mutlaka değiştireceğiz. İsterse en yakınım olsun, vallahi değiştireceğim, billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim. Bu ülkeye kazık atan herkesi silmezsem adımı değiştireceğim. Göreceğiz hep beraber. Bu netlikte söyleyeyim. İYİ'ler hareketi her türlü pisliğin, güç kullanımının karşısında, abidik gubidik yapıp cep doldurmaya çalışanların karşısında, sırtında yara olmayan, tertemiz insanlardan oluşan bir sistemdir. Bunun dışında davrananların içimizde yeri yoktur! Bu netlikte söyleyeyim.

İKTİDARI UYARDI: SAKIN OLA DAHA ÖNCE YEDİĞİNİZ KAZI BİR DAHA YEMEYİN

  • Buradan iktidarı uyarıyorum: Sakın ola ABD’nin sivilleri çıkartma planının oyuncağı olmayın. Sakın ola kaçaklar için hendeğe çevirdiğiniz ülkemizi yeni bir sığınmacı akınıyla karşı karşıya bırakmayın. Sakın ola daha önce yediğiniz kazığı bir kez daha yemeyin. O kazığı siz değil, Türk millet yedi.

  • Bağcılar yüzde 100 AK Parti zihniyetinin eseridir. İstanbul'a yaptıkları o büyük ihanetin gerçek vesikasıdır. Bağcılar'da yol, kaldırım, piknik alanı yok. İYİ Parti sığınmacılara kira ve mülk satışına izin vermeyecek. Kayıt dışı istihdamın önüne geçeceğiz.

  • Yerel seçimlere 5 aydan kısa süre kaldı. Türkiye'yi yönetmeye hazırız. Fırsatı yakaladığımızda önce yerelde, sonra tüm Türkiye'de İYİ Parti iktidarının seslerini cümle aleme duyuracağız. Önümüzdeki seçimlerde milletimizin bize fırsat vermesi için canla başla çalışacağız.

CHP'DEKİ DEĞİŞİME İLK YORUM! "HEPSİ HAVARİ OLUVERDİ"

  • Sözlerimiz kimisine karın ağrısı yaptı. Bazıları bizi kendine düşman gördü. Ne ilginçtir ki 2023 seçimlerinde Türkiye'yi değiştirmek için gösterdiğimiz çaba karşısında bizi oyunbozanlıkla, hainlikle suçlayanlar hafta sonu itibarıyla birer birer değişim havarisi oluverdiler. Hem Saraçhane'de hem ayın 3'ünde hakkımda söylenmeyen kalmadı, söyleyenlerin tamamı havari bugün. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktık diye bize demediklerini bırakmayanlar hafta sonu itibarıyla yeni genel başkan sayın Özgür Özel'in en büyük fanları oldu. Ben vatan haini, her şeyi bozan, 5'li çete tarafından satın alınmış... Bizatihi sayın cumhurbaşkanının emriyle ıcığım cıcığım kontrol edilmiş, meşhur FETÖ dosyası yeni kapanmış... Hepsi sayın Kılıçdaroğlu'na en ağır hakaretleri ettiler utanmadan. 'Niye aday oldun, kaybettin' diye hakaret ettiler. Hani size göre yüzde 60'la kazanıyordu, kola kutusu koysaydınız kazanıyordu. Bir güldüm, bir güldüm... Sonra şükür namazı kıldım, bu sıra çok şükür namazı kılıyorum.
    Günün önemli manşetleri


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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti

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