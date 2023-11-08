Son dakika | Akşener esip gürledi, "Buradan silmezsem adımı değiştireceğim" deyip sert çıktı! "O parmakları tek tek kıracağım"

Bu sene Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü ebediyete uğurlayışımızın 85. yılındayız. 10 Kasım'da Anıtkabir'in önünde uzanan kuyruklarda aynı vefayı duyacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar onların kalplerindeki kini, hırsı ve düşmanlığı bize dayatamayacaklar. Her Türk gencinin ruhunda Mustafa Kemal'i yaşatmasına engel olamayacaklar. İYİ Parti olarak bir kez daha ondan razı olduğumuzu ilan ediyoruz. Allah da hem mavi gözlü bozkurtumuzdan hem tüm istiklal kahramanlarımızdan razı olsun.