Son dakika! Aladağ'daki yurt yangını davasında karar!

Aldağ'daki yurt yangınıyla ilgili davada mahkeme heyeti bütün talepleri reddederek kararı açıkladı. Açıklanan karara göre; Kamu görevlisi sanıklar hakkında ölüme sebebiyet olma suçundan beraat verilirken, görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılmasına karar verildi. Yurt Müdürü 11 yıl 1 ay 10 gün, dernek başkanı 12 yıl 2 ay 20 gün, yurt müdür yardımcısı 10 yıl, dernek yöneticisi sanıklar ise 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aladağ'da, 29 Kasım 2016'da ortaokulda okuyan kız öğrencilerin kaldığı Süleymancılar cemaatine ait yurtta, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç'in kızı Sare Betül Genç, 8'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü; 7'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden, 6'ncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek ile 5'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ve Cennet Karataş yaşamını yitirdi. 18 SANIK YARGILANIYORDU Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yurt yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kızını kaybeden yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç ve yurt çalışanı Mahmut Deniz tutuklandı. Ara duruşmalarda sanıkların tamamı tahliye edildi. Haklarında soruşturma izni verilen memurların da yargılanmalarına başlanmasıyla sanık sayısı 18'e yükseldi. 12 kişinin öldüğü yurt ise yıkıldı.

MAĞDUR AİLELER VE SANIKLAR KATILDI Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen davanın 10'uncu duruşmasına ölen ve yaralanan çocukların aileleri katıldı. Mahkeme salonunun küçük olması nedeniyle Kozan Ticaret Odası'ndaki toplantı salonunda görülen duruşmaya aileler, 'Adalet mücadelemiz, başkan çanlar yanmasın diyedir. Aladağ'ı unutma unutturma' pankartı açarak geldi. Sanıklar ise duruşmaya güvenlik önlemleri altında katıldı. Geçen duruşmada yurt müdürü Cumali Ali Genç, yurt yöneticileri İsmail Uğur, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş, Ramazan Dede, Ramazan Keleş ve yurtta şoför olarak çalıştığı belirtilen Mahmut Deniz için, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ya da yaralanması' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteyen Cumhuriyet Savcısı, ayrıca diğer sanıklar kamu görevlileri Aladağ eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş, İlçe Milli Eğitim eski Şube Müdürleri Ramazan Arı ve Davut Gökçeli, Bayram Aydın, Cihan Ünsal hakkında ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası talep etmişti.