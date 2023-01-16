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SON DAKİKA | Almanya Savunma Bakanı istifa etti! Eleştirilerin hedefi olmuştu

16.01.2023 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht görevinden istifa etti. Kısa bir süre önce Almanya'da Bakan Lambrecht ile ilgili yapılan bir anketin sonuçları paylaşılmış ve halkın büyük çoğunluğunun Bakan Lambrecht'in görevden alınması gerektiğine inandığı belirtilmişti. Bakan Lambrecht, oğlunu orduya ait helikopterle tatile götürmesi ve yılbaşında verdiği yeni yıl mesajıyla alakalı bir süredir eleştirilerin hedefindeydi. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

SON DAKİKA | Almanya Savunma Bakanı istifa etti! Eleştirilerin hedefi olmuştu

Son dakika haberi: Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in görevinden istifa ettiği bildirildi. Daha önce Almanların, BakanLambrecht'in görevden alınması gerektiği görüşünde olduğu aktarılmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

BAKANLIĞIN SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Christine Lambrecht, Almanya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görevinden ayrılma kararı aldığını ve bunu Başbakan Scholz'a ilettiğini ifade etti.

Lambrecht, şunları kaydetti:

"Medyanın aylardır şahsıma odaklanması, askerler, silahlı kuvvetler ve Alman vatandaşlarının çıkarına olan güvenlik politikası kararları hakkında objektif haber yapılmasına ve tartışılmasına pek izin vermiyor. Askerlerin ve ordudaki çok sayıda motive olmuş insanın değerli çalışmaları ön planda olmalıdır. Bu nedenle görevimden ayrılmaya karar verdim."

Kendisine bu imkanı tanıyan ve destek olan herkese teşekkür eden Lambrecht'in ilerleyen günlerde konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

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Christine Lambrecht, görev süresi boyunca gaflarıyla öne çıkmış ve kamuoyunda eleştirilerin hedefi olmuştu.

Aralık 2021’de Savunma Bakanı olan Lambrecht'in ilk röportajlarından birinde ordudaki rütbeleri bilmediğini söylemesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan önce Ocak 2022’de Ukrayna’ya 5 bin miğfer göndereceğini açıklaması tepki toplamıştı.

ANKET SONUCUNDAN 'GÖREVDEN ALINSIN' ÇIKMIŞTI

Almanya'da 5 bin kişiyle yapılan ankete göre, halkın büyük çoğunluğu Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in görevden alınması gerektiğine inandığı aktarılmıştı.

Haber portalı t-online için kamuoyu araştırma şirketi Civey tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 77'si Bakan Lambrecht'in görevden alınmasını destekliyordu.

Katılımcıların yüzde 13'lük kısmı ise bakanın görevde kalması gerektiğini düşünüyordu. Ankete katılanların yüzde 10'u da bu konuda kararsız olduğunu ifade etmişti.

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ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAYDI

Savunma Bakanı Lambrecht'in orduya ait helikopterle oğlunu askerleri ziyaretine götürmesi ve oğlunun helikopterde çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaşması da yoğun şekilde eleştirilmişti. Lambrecht ve oğlu, ziyaretin ardından tatile çıkmıştı. Lambrecht, aylar sonra söz konusu fotoğrafı kendisinin çektiğini itiraf etmişti. Son olarak yılbaşı gecesi sosyal medyadan havai fişek sesleri arasında yeni yıl mesajı paylaşan Lambrecht’in bu paylaşımı yoğun eleştirilere sebep olmuş, muhalefet partileri kendisinin istifasını istemişti. (AA)

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