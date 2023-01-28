HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Altılı masanın 'aday olamaz' çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Aklınız neredeydi!

SON DAKİKA | Altılı masanın 'aday olamaz' çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Aklınız neredeydi!

28.01.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masanın kendi adaylığını tartışmaya açan bildirisine yönelik "Bir yılda bir aday çıkaramayanlar kendi sünepeliklerini örtmek için yönü başka tarafa çekiyorlar. Aklınız neredeydi, şimdiye kadar niye bunları söylemediniz." dedi.

SON DAKİKA | Altılı masanın 'aday olamaz' çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Aklınız neredeydi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut 50 Dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.

1 (30)

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

6'LI MASAYA SERT TEPKİ: BİZİM ADAYLIĞIMIZA ÇAMUR ATMAYA BAŞLADILAR

Masadan bir türlü aday çıkaramadılar. Baktılar masadan aday çıkaramıyorlar bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar. Bir yılda bir aday çıkaramayanlar kendi sünepeliklerini örtmek için yönü başka tarafa çekiyorlar. Aklınız neredeydi, şimdiye kadar niye bunları söylemediniz.

"KRONOMETRE SIFIRLANDI"

2017'de kabul edilen anayasa değişikliği en küçük tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Türkiye 2018 seçimleri ile yeni yönetim sistemine geçti, yani bu bakımdan, kronometreyi sıfırladı. 2018'de seçilen cumhurbaşkanı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşini katletti, akılalmaz savunma! 'Mermilerin sırasını karıştırdım'Eşini katletti, akılalmaz savunma! 'Mermilerin sırasını karıştırdım'
Tüm Türkiye kavuşuyor! İşte İstanbul'un 'merhaba' diyeceği günTüm Türkiye kavuşuyor! İşte İstanbul'un 'merhaba' diyeceği gün
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırıAzerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırı
Anahtar Kelimeler:
Denizli Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Konut kredisine büyük engel! Rayiç bedel yüzünden kredi çıkmıyor...

Konut kredisine büyük engel! Rayiç bedel yüzünden kredi çıkmıyor...

'Günlerce sürecek kar geliyor' İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

'Günlerce sürecek kar geliyor' İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Hacker çetesi çökertildi, lideri 22 yaşında çıktı! Lüks yaşamı gözler önüne serildi

Hacker çetesi çökertildi, lideri 22 yaşında çıktı! Lüks yaşamı gözler önüne serildi

Destici'nin canlı yayındaki sözleri gündem oldu! Oy oranını açıkladı, sunucu şaşırdı

Destici'nin canlı yayındaki sözleri gündem oldu! Oy oranını açıkladı, sunucu şaşırdı

Çağla Şıkel yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi! Aman Emre Altuğ duymasın

Çağla Şıkel yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi! Aman Emre Altuğ duymasın

Cuma namazı sonrası tepki! Yaşlı adam 'Burada işin yok' dedi, İmamoğlu ise...

Cuma namazı sonrası tepki! Yaşlı adam 'Burada işin yok' dedi, İmamoğlu ise...

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.