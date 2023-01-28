SON DAKİKA | Altılı masanın 'aday olamaz' çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Aklınız neredeydi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut 50 Dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

6'LI MASAYA SERT TEPKİ: BİZİM ADAYLIĞIMIZA ÇAMUR ATMAYA BAŞLADILAR

Masadan bir türlü aday çıkaramadılar. Baktılar masadan aday çıkaramıyorlar bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar. Bir yılda bir aday çıkaramayanlar kendi sünepeliklerini örtmek için yönü başka tarafa çekiyorlar. Aklınız neredeydi, şimdiye kadar niye bunları söylemediniz.

"KRONOMETRE SIFIRLANDI"

2017'de kabul edilen anayasa değişikliği en küçük tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Türkiye 2018 seçimleri ile yeni yönetim sistemine geçti, yani bu bakımdan, kronometreyi sıfırladı. 2018'de seçilen cumhurbaşkanı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır.



