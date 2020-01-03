Son dakika: Ankara'da yılbaşı gecesi 4 kişinin ölümüne neden olan yangının nedeni belli oldu

Ankara Altındağ'da 4 kişinin ölümüne neden olan yangının çıkış nedeni belli oldu. İtfaiye tarafından hazırlanan raporda yangının ısınma amaçlı yakılan elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı belirtildi.

İtfaiye raporunda "Isınma amaçla yakılan elektrikli ısıtıcının çevresindeki koltuk, kanepe, halı gibi yanıcı maddeleri tutuşturması sonucu yangının çıktığı, alevlerin diğer yanıcı eşyalara sirayet ederek genişlediği ve yangının da bu şekilde çıktığı kanaatine varılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kanak: DHA

