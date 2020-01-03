HABER
  4. Son dakika: Ankara'da yılbaşı gecesi 4 kişinin ölümüne neden olan yangının nedeni belli oldu

Son dakika: Ankara'da yılbaşı gecesi 4 kişinin ölümüne neden olan yangının nedeni belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 14:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ankara Altındağ'da yılbaşı gecesi 4 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış nedeni belli oldu. İtfaiye raporunda yangının ısınma amaçla yakılan elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı belirtildi.

Son dakika: Ankara'da yılbaşı gecesi 4 kişinin ölümüne neden olan yangının nedeni belli oldu

Ankara Altındağ'da 4 kişinin ölümüne neden olan yangının çıkış nedeni belli oldu. İtfaiye tarafından hazırlanan raporda yangının ısınma amaçlı yakılan elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı belirtildi.

İtfaiye raporunda "Isınma amaçla yakılan elektrikli ısıtıcının çevresindeki koltuk, kanepe, halı gibi yanıcı maddeleri tutuşturması sonucu yangının çıktığı, alevlerin diğer yanıcı eşyalara sirayet ederek genişlediği ve yangının da bu şekilde çıktığı kanaatine varılmıştır." ifadesine yer verildi.

Ankara'da yılbaşı gecesi yangın faciası! 4 kişi hayatını kaybettiAnkara'da yılbaşı gecesi yangın faciası! 4 kişi hayatını kaybetti

Kanak: DHA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara yangın yılbaşı gecesi

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık duyurdu! Fethiye açıklarında göçmen faciası: 8 kişi hayatını kaybetti

Fethiye açıklarında göçmen faciası: 8 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da korkunç görüntü! Sokakta deve kesimi işkenceye döndü

Şanlıurfa'da korkunç görüntü! Sokakta deve kesti

İki evden 45 bin TL’lik vurgun! Çaldığı saat kolunda çıktı

İki evden 45 bin TL’lik vurgun! Çaldığı saat kolunda çıktı

Camiye gelmeyince öldüğü anlaşıldı

Camiye gelmeyince öldüğü anlaşıldı

Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Türkiye'deki Suriyeli sayısı açıklandı

'Eşeğe tecavüz' davasında tepki çekecek karar

'Eşeğe tecavüz' davasında tepki çekecek karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.