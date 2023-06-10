SON DAKİKA |Ankara'daki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 kişi hayatını kaybetti! Kahreden sözler: 'Ben ölseydim de sen ölmeseydin'

Son dakika haberi: Ankara, Elmadağ’ın Tatlıca Mahallesinde faaliyet gösteren MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi. Patlamanın sesi çevre yerleşim yerlerinde duyuldu.

SON DAKİKA: MSB DUYURDU '5 İŞÇİMİZ ŞEHİT OLMUŞTUR'

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı, Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında sabah saatlerinde yaşanan patlamada 5 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, “Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

ANKARA VALİSİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Patlama sonrası kameraların karşısına geçerek açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Ankara Valisi Vasip Şahin “Saat 08.45 sıralarında MKE’ye bağlı Elmadağ fabrikamızda dinamit lokumu hazırlama bölümünde orada kimyasal tepkimeden kaynaklandığı ilk izlenime göre değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş ve orada çalışan 5 işçimiz maalesef vefat etmiştir. Allah’tan rahmet diliyorum. Şu anda cumhuriyet savcılarımız konuyu inceliyorlar. Daha geniş ve detaylı açıklamayı daha teknik ve net bilgiler geldikten sonra paylaşacağız.

Gazetecilerin olay yerinde göçük altında başka çalışan bulunup bulunmadığı sorusuna Şahin, "Göçük altında çalışan 5 kişi vardı ve tamamına ulaşıldı. Şu anda Cumhuriyet savcılarının incelemeleri devam ediyor. Başka yaralı yok, orada çalışan 5 işçimizin vefat ettiğini biliyoruz." yanıtını verdi.

"SABOTAJ OLMA İHTİMALİ VAR MI?" SORUSUNA YANIT

‘Sabotaj olma ihtimali var mı?’ sorusuna da yanıt veren Vasip Şahin “Şu anda ilk değerlendirmelerde kimyasal tepki neticesinde olduğuna dair arkadaşlarımızın değerlendirmesi var ama tabii cumhuriyet savcıları inceleme yapıyor” ifadelerini kullandı.

"SAYIN BAKANIMIZ HATAY'DALARDI, ONLAR DA GERİ GELİYORLAR"

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu da olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Burası patlayıcı üretimiyle ilgili bir tesisimiz ve bu tip patlamalar göz önüne alınarak birbirlerini etkilemesin diye çok yayılmış. Patlama olan yer de çok küçük bir bina. Kamera kayıtlarından baktığımızda da patlama anına kadar hiç olağanüstü bir şey yok. İşçilerimiz normal faaliyetlerini yapıyorlar ve patlama aniden oluşuyor. Sayın Valimin de dediği gibi Cumhuriyet savcılarımız görevlerinin başında. Sayın Bakanımız Hatay'dalardı, onlar da geri geliyorlar." ifadelerini kullandı.

"TECRÜBESİZ ÇALIŞAN İDDİASI ASILSIZ"

Hayatını kaybeden çalışanların deneyimsiz olduğu yönündeki iddiaya ilişkin bir soru üzerine Kavaklıoğlu, "Sürekli çalışan bir fabrika burası, birdenbire çalışan bir yer değil. Yeni işçi alınmış olabilir ama eskiden beri çalışan bir fabrikamız burası, öyle tecrübesiz insanların çalışacağı bir yer değil. Üretimin bir parçası burası." diye konuştu.

Diğer birimlerde çalışanların tedbir amaçlı tahliye edilip edilmediği sorusu üzerine Kavaklıoğlu, fabrikadaki birimlerin birbirinden mesafeli yerlerde olduğunu, patlamanın gerçekleştiği yerin de çok uzakta bulunduğunu söyledi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise "10 Haziran 2023 günü saat 08.50 sıralarında Elmadağ ilçemizde faaliyet gösteren MKE Barutsan fabrikası içerisinde meydana gelen patlama ve 5 işçinin ölmesine ilişkin olayla ilgili olarak Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup bizzat olay yerinde inceleme ve tespitlere başlamışlardır. Olayın adli boyutu tüm yönleriyle araştırılmakla, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." denildi.

ADALET BAKANI TUNÇ: OLAYIN AYDINLATILMASI İLE İLGİLİ GEREKLİ ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da açıklamasında "Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada şehit olan işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Olayın aydınlatılması ile ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

BAKAN IŞIKHAN: İNCELEME İÇİN KOORDİNASYON EKİBİ OLUŞTURULDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da patlamayla ilgili, "Konuyla ilgili olarak inceleme için koordinasyon ekibi oluşturulmuş olup Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiştir" dedi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA! "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YAŞAR GÜLER'İ TELEFONLA ARAYARAK BİLGİ ALMIŞTIR"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde faaliyet gösteren MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’ndaki patlama ile ilgili Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler’i telefonla arayarak bilgi almıştır. Görüşmede Cumhurbaşkanımız, patlamada şehit olan 5 işçi kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilemiştir." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN GÜLER: KAMERA KAYITLARI MEVCUT

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Hatay’a giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Elmadağ'daki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle Hatay programını yarıda keserek Ankara'ya döndü.

Hudut hattında, patlamayla ilgili açıklama yapan Bakan Güler, "Bu sabah 08.37'de MKE AŞ Elmadağ Roket ve Patlayıcı Fabrikasında bir patlama meydana geldi. Maalesef 5 işçi kardeşimizi kaybettik. Patlama meydana gelene kadar kamera kayıtları mevcut. Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Olay teferruatlı biçimde incelenecek ve gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Tekrar başımız sağ olsun" dedi.

PATLAMA HABERİNİ ALAN FABRİKANIN ÖNÜNDE TOPLANDI

Fabrikada çalışan işçilerin yakınları, patlama haberi ile birlikte iş yerinin önünde toplandı. Aileler, sabah saatlerinden itibaren fabrikada çalışan yakınlarından haber almaya çalıştı.

"BEN ÖLSEYDİM DE SEN ÖLMESEYDİN"

Saatler ilerledikçe yakınlarından haber alamayan ve umutları kesilen aileler gözyaşlarına boğuldu. Fenalık geçirenlere sağlık ekipleri ambulanslarda müdahale etti. Fabrika önünde bir baba, "Ahmet oğlum ben ölseydim de sen ölmeseydin" diyerek gözyaşı döktü. Acılı babayı diğer yakınları teskin etmeye çalıştı.

(AA/İHA/DHA)



