'Son dakika' anketine tepki de gelmişti! Metropoll, Betimar, SONAR... İşte 31 Mart sınavını başarıyla veren araştırma şirketleri

Türkiye tarihi bir seçimi daha geride bıraktı. Türkiye genelinde sandıkların yüzde 100'e yakını açılırken uzun yıllar sonra yeniden birinci olan CHP kadar Yozgat'ı kazanan ve seçimi üçüncü sırada tamamlayan Yeniden Refah Partisi de 31 Mart'a iz bıraktı. Peki anket firmaları nasıl bir sınav verdi?

HERKESİN GÖZÜ KULAĞI İSTANBUL'DAYDI

Seçimin en dikkatle takip edilen ili hiç kuşkusuz İstanbul'du. İstanbul Büyükşehir Belediyesi rekabeti Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasında yoğunlaşmıştı. Sandıkların tamamına yakını açılırken İmamoğlu %51,09, Kurum ise %39,59 oranında oy aldı.

SON DAKİKADA PAYLAŞTI, GERÇEĞE ÇOK YAKLAŞTI

Betimar araştırma dün sandıkların kapanmasına dakikalar kala 30 Mart'ta gerçekleştirdiği İBB anketinin sonucunu paylaşınca AK Parti'den tepki gecikmemişti. Bu anket İBB sonuçlarını en yakın bilenlerden biri oldu. Betimar'ın sonuçlarında İmamoğlu yüzde 48, Kurum ise yüzde 38,3 oy almıştı.

HAKAN BAYRAKÇI'NIN ANKETİ DE TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Yine Hakan Bayrakçı'nın SONAR Araştırma'sı da tepki gören anketlerden birini paylaşmıştı. 14 Mayıs seçimlerini doğru bilmesiyle de anılan SONAR'ın İBB anketi, İmamoğlu için yüzde 47,3, Kurum için yüzde 40,4'lük sonuçlarıyla gerçek sonuçlara yaklaşan bir diğer anket oldu.

Metropoll'ün 1-2 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği İBB anketinde de 31 Mart sonuçlarına yakın bir tablo ortaya çıkmıştı.

İBB seçim sonuçlarına yaklaşan bir diğer anket firması ise Aksoy Araştırma oldu.

ANKARA'DAKİ AÇIK ARA FARKI DOĞRU BİLDİLER

İstanbul kadar dikkatle takip edilen bir diğer şehir ise başkent Ankara'ydı. ABB Başkanı Mansur Yavaş yüzde 60,35 oranında oy alarak rakibi Turgut Altınok'a yaklaşık 29 puan fark attı.

Yavaş'ın seçim sonrası yaptığı açıklamada "tarihi fark" olarak nitelendirdiği bu sonuca en çok yaklaşan anket firmaları ADA ve Betimar oldu.

İZMİR SONUÇLARI DA MERAKLA BEKLENİYORDU

Sonuçları en çok merak edilen bir diğer il olan İzmir'de CHP büyükşehir belediyesini Cemil Tugay ile elinde tutmayı bildi. Yüzde 48,90 ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tugay'ın rakibi Hamza Dağ yüzde 37,07 ile ikinci sırada tamamladı.

İzmir'de ortaya çıkan bu sonuçlar itibarıyla en dikkat çeken anket firmaları ASAL Araştırma ve PİAR Araştırma oldu.

BU ANKETLER SONUÇLARA UZAK KALDI

Sonuçlara çok yaklaşan anketler kadar hayli uzak firmalar da dikkatlerden kaçmadı. Ankara'da HBS Araştırma, İzmir'de Özdemir Araştırma ve ORC Araştırma, İstanbul'da ise ADAMOR seçim sonuçlarına uzak kaldı. Bu firmaların sonuçları şöyle:

İZMİR

HBS Araştırma

Mansur Yavaş: Yüzde 37,7

Turgut Altınok: Yüzde 34,6

Özdemir Araştırma

Cemil Tugay Yüzde 36,7

Hamza Dağ: Yüzde 34,4

ORC Araştırma

Cemil Tugay: Yüzde 40,1

Hamza Dağ: Yüzde 31,2

ANKARA

ORC Araştırma

Mansur Yavaş: Yüzde 43,7

Turgut Altınok: Yüzde 40,9

HBS Araştırma

Mansur Yavaş: Yüzde 37,7

Turgut Altınok: Yüzde 34,6

İSTANBUL

ADAMOR

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 38,6

Murat Kurum: Yüzde 37,1Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





