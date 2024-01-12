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  4. SON DAKİKA | AYM ve Yargıtay arasındaki kriz gündem olmuştu! AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan ilk açıklama: 'Vahim bir olay'

SON DAKİKA | AYM ve Yargıtay arasındaki kriz gündem olmuştu! AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan ilk açıklama: 'Vahim bir olay'

12.01.2024 18:40 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre AYM'nin tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında verdiği iki hak ihlali kararına Yargıtay'ın uymaması ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması gündem olmuştu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Arslan, ihlal kararlarının icra edilmemesinin, bireysel başvuru yolunu etkisiz kılabilecek nitelikte 'vahim bir olay' olduğunu vurguladı.

SON DAKİKA | AYM ve Yargıtay arasındaki kriz gündem olmuştu! AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan ilk açıklama: 'Vahim bir olay'

AYM ve Yargıtay arasında 'Can Atalay' krizi yaşanmıştı. AYM, Atalay hakkında iki kez hak ihlali kararı vermişti. Bu kararlara rağmen Yargıtay'ın AYM kararlarına uymaması gündem olmuştu. Söz konusu tartışma devam ederken Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan konu ile ilgili ilk kez açıklama yaptı.

"BİREYSEL BAŞVURU KURUMUNUN DOĞASIYLA DA BAĞDAŞTIĞI SÖYLENEMEZ"

Anayasa Mahkemesi Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Arslan, Yüksek Mahkemede staj gören hukuk fakültesi öğrencileri için düzenlenen sertifika töreninde konuşma yaptı.

İhlal kararlarının uygulanması konusunda genel olarak bir sorun bulunmadığına işaret eden Arslan, şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesince verilen ihlal kararlarına uyulmamasının gerekçesi olarak sunulan iki hususa kısaca değinmek ve size öğretilenlerin doğru olduğunu göstermek isterim. Birincisi, adli ve idari yargı sisteminde nihai ve bağlayıcı kararları verme yetkisinin ilgili yüksek mahkemelere ait olduğu, dolayısıyla kesinleşmiş kararları ortadan kaldırmaya yönelik ihlal kararları verilemeyeceği ileri sürülmektedir. Açıkçası bu görüşün anayasal veya yasal hiçbir dayanağı olmadığı gibi bireysel başvuru kurumunun doğasıyla da bağdaştığı söylenemez."

"YETKİ AYM'YE VERİLMİŞTİR"

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, ihlal kararlarına uyulmamasına gerekçe olarak gösterilenlerden birinin "yorum farklılığı" olduğunu belirterek, "Elbette, yüksek mahkemeler dahil kamu gücü kullanan tüm organlar Anayasa'yı yorumlama yetkisine sahiptir. Ancak bu yorumların yol açtığı uyuşmazlıklar norm denetimi veya bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesine taşındığında Anayasa'yı nihai ve bağlayıcı şekilde yorumlayarak uyuşmazlığı karara bağlama yetkisi Anayasa Mahkemesine verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin olduğunu vurgulayan Arslan, kararların, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri, herkesi ve her kurumu bağladığına işaret etti.

"SADECE ELEŞTİRİ KONUSU OLABİLİR"

Yüksek Mahkemenin kararlarına uyulmamasının gerekçesinin olmayacağını söyleyen Arslan, şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesi, bir konuda karar verdikten ve son sözü söyledikten sonra katılmasak da buna uymak zorundayız. Bir yargı kararına katılmamak farklı, ona uymamak farklıdır. Birincisi meşru, ikincisi ise meşru değildir. Unutmayalım ki mahkeme kararları hatasız veya doğru olduğu yahut beğendiğimiz için değil, mahkeme kararı olduğu için uygulanmak zorundadır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin nihai ve bağlayıcı kararından sonra artık mahkemeler ya da anayasal organlar arasında ortaya çıkabilecek görüş, yorum veya yaklaşım farklılıkları sadece eleştiri konusu olabilir. Ancak bu farklılıklar Anayasa Mahkemesi kararının icra edilmemesinin hiçbir şekilde gerekçesi olamaz."

"MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Anayasa ve kanunlarda, uyuşmazlıkların nasıl karara bağlanacağının öngörüldüğünü, Anayasal uyuşmazlıkları çözen mercinin Anayasa Mahkemesi olduğunu aktaran Arslan, "Diğer kamu makamlarının konumu, uyuşmazlığın tarafı olmaktan ibarettir. Herhangi bir yargısal uyuşmazlıkta tarafların yorumunun uyuşmazlığı çözen mahkemenin yorumundan üstün olduğu düşünülemeyeceği gibi bunun en temel hukuk mantığıyla bağdaştırılması da mümkün değildir." dedi.

Zühtü Arslan, Anayasa'nın hiçbir kurum veya kişiye Anayasa Mahkemesinin kararlarını Anayasa'ya uygunluk konusunda denetleme görevi vermediğini ifade etti.

"VAHİM BİR OLAY"

Bireysel başvuruda verilen ihlal kararlarına uyulmamasıyla verilen zararın sadece başvurucuların haklarından mahrum bırakılmasıyla sınırlı olmadığını söyleyen Arslan, ihlal kararlarının icra edilmemesinin, bireysel başvuru yolunu etkisiz kılabilecek nitelikte "vahim bir olay" olduğunu vurguladı. Başkan Arslan, "Aklıselimle hareket ederek ihlal kararlarının etkili icrası dahil tüm meselelerimizi sadece hukuk zemininde kalmak suretiyle çözmek zorundayız." diye konuştu.

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Kaynak: AA


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