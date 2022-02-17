Son dakika! Bahçeli'den indirim talimatı: Yüzde 1'e indirin

Son dakika... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partili belediye başkanlarına, su fiyatlarında indirim yapılması talimatı verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bahçeli'nin söz konusu talimatına ilişkin mesajı, MHP'nin 229 belediye başkanına iletti.

Durmaz, "Vatandaşların üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica ederim." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA AYNI ÇAĞRIYI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gündüz saatlerinde belediye başkanlarına su faturalarında indirim yapmaları konusunda talimat vererek "En az KDV indirimi kadar bir oranda indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır." demişti



