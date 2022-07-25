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Son Dakika: Bakan Akar ABD'li mevkidaşı Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

25.07.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Bakan Akar ABD'li mevkidaşı Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Son dakika haberi: Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 25 Temmuz 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

MSB'nin açıklamasında "Bakan Akar ve Bakan Austin; Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye- Yunanistan ilişkileri ve F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu." ifadelerine yer verildi.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar abd
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