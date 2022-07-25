Son Dakika: Bakan Akar ABD'li mevkidaşı Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Son dakika haberi: Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 25 Temmuz 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

MSB'nin açıklamasında "Bakan Akar ve Bakan Austin; Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye- Yunanistan ilişkileri ve F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

1️⃣ Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 25 Temmuz 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.https://t.co/uLZSbXN6cs#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/jAa4Vjp0b2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 25, 2022



