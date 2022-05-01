HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçilerle iftarda önemli açıklamalar

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçilerle iftarda önemli açıklamalar

01.05.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçilerle İstanbul'daki iftar programında bir araya geldi. Önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücü biraz düşmüş olabilir. İnşallah bu kayıpların hepsini kısa sürede telafi ederiz." dedi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçilerle iftarda önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işçilerle iftarda buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında hayat pahalılığı konusuna da değinen Erdoğan, "Alım gücü biraz düşmüş olabilir, inşallah bu kayıpların hepsini kısa sürede telafi ederiz." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ülkemizde bazı kesimlerde bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki önce elimizdekilere şükredeceğiz, sonra daha iyisi için çalışacağız. Dünya bir krizin içinde çırpınıp giderken biz yatırıma, istihdama yöneldik. Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücü biraz düşmüş olabilir. İnşallah bu kayıpların hepsini kısa sürede telafi ederiz.

Hep çalışanların emeklerinin karşılığını alabilmelerini sağlayacak adımlar attık. Türk ekonomisi bir süredir ciddi sınamalardan geçiyor. Bir kısmı küresel gelişmelerden, bir kısmı iç dinamiklerden kaynaklanıyor. Hepsinden aklımızın akıyla çıkmaya devam ediyoruz. İstihdama yeni giren kesimleri ayrıca destekledik. Asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yaptık. Devlet olarak çalışanlarımıza destek olmak için kendi gelirlerimizden vazgeçtik. Son 20 yılda asgari ücreti rakam olarak 23 kat, reel olarak da 1,5 kat artırmış olmamız elbette önemlidir ama emekçilerimizin çok daha fazlasını hak ettiği gerçektir. 10 yıl öncesine göre işçilerin ve kamu görevlilerin sendikalaşma oranında yarı yarıya artış olmuştur. Desteklerimize devam edeceğiz.

Türkiye'nin savunma sanayisinin bugüne gelmesinde katkısı olan herkese, sizlere şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 3-5 yıla kadar kritik bazı projeleri de tamamlayarak bu alanda kendimi çok daha rahat, çok daha güvende hissedeceğiz. Artık yarı uçak gemimizi yaptık, denize indirdik. İnşallah şimdi de tamını yapacağız. Böylece denizlerde çok daha farklı bir yere geleceğiz.

Bu vesileyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüz ile Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Çavuşoğlu neden bozkurt işareti yaptığını açıkladıBakan Çavuşoğlu neden bozkurt işareti yaptığını açıkladı
Rus timi böyle pusuya düşürüldü!Rus timi böyle pusuya düşürüldü!
Yunanistan'ın skandalı ortaya çıktı! Türkiye'yi hedef almışlarYunanistan'ın skandalı ortaya çıktı! Türkiye'yi hedef almışlar
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Recep Tayyip Erdoğan Vedat Bilgin

En Çok Okunan Haberler

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Trabzonspor'da hükmen yenilgi tehlikesi! O detay herkesi korkutuyor...

Trabzonspor'da hükmen yenilgi tehlikesi! O detay herkesi korkutuyor...

Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret mesajı

Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret mesajı

Dünyanın en büyük gizemlerinden biri! İnanılmaz anlar kamerada

Dünyanın en büyük gizemlerinden biri! İnanılmaz anlar kamerada

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

'Gönlümüzdeki cumhurbaşkanı adayı' diyerek açıkladı

'Gönlümüzdeki cumhurbaşkanı adayı' diyerek açıkladı

İlginizi Çekebilir

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Acısı çok sonra çıkıyor! Cinsel hayatı yerle bir ediyor

Acısı çok sonra çıkıyor! Cinsel hayatı yerle bir ediyor

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Sütyensiz tarzıyla olay oldu! Bomba Hadise göndermesi

Sütyensiz tarzıyla olay oldu! Bomba Hadise göndermesi

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.