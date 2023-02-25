Son dakika | Deprem bölgesindeki yağma olaylarıyla ilgili açıklama! Bakan Soylu'dan 'fahiş kira artışı' tepkisi... "Sadece enkaz kaldırma aylarca sürebilir"

Şu anda ne kadar enkaz kaldırılacağını ancak aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Antakya’da 15 milyon ton enkaz var. Süratle gidilmezse 3-4 ay içinde bitirilebilecek bir enkazdan bahsediyoruz. 26 binin üzerinde arama-kurtarma çalışması yapılan bina var.