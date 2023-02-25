Son dakika | Deprem bölgesindeki yağma olaylarıyla ilgili açıklama! Bakan Soylu'dan 'fahiş kira artışı' tepkisi... "Sadece enkaz kaldırma aylarca sürebilir"

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, fahiş kira artışlarına yönelik tepkisini dile getirirken vatandaşlara çağrıda bulunarak "Buradan da karakollarımızdan 112'ye kadar, her türlü kamuda başvurulabilecek noktaya kadar başvurmalarını istiyoruz" dedi.
Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Diyarbakır'da yıkılan binalar özelinde enkaz kaldırma çalışmalarını tamamladık. Enkaz altından kurtarılanlar, vefat edenlerle ilgili kimliklendirme ve tedavi çalışmaları tamamlandı. Vefat edip kimliklendirmesi yapılmayan hiçbir kardeşimiz kalmadı.
Yıkılan binalardan ceza soruşturmasına konu olan binaların tamamıyla ilgili adli soruşturmalar cumhuriyet başsavcılıklarımızca re'sen başlatılmıştır. Adli soruşturmalar nedeniyle ceza soruşturmasına esas olmak üzere adli soruşturmalara konu olan binalardaki delil tespitleri de önemli ölçüde tamamlandı.
Deprem bölgelerinde hırsızlık vakalarına baktığımızda 351 vaka var. Bu vakalarda 284 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 179 kişi hakkında tutuklama, 36 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Depremden bugüne kadar sadece 4 yağma vakası meydana geldi, tutuklu sayısı da 4.
Adıyaman'da yıkılan otelde KKTC'den gelen kafileden 35 kişi hayatını kaybetmiştir. İsias Otel ve diğerleriyle ilgili verilmiş bir gizlilik kararı yoktur.
Bakan Soylu'nun açıklamasından öne çıkanlar ise şu şekilde:
Şu anda ne kadar enkaz kaldırılacağını ancak aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Antakya’da 15 milyon ton enkaz var. Süratle gidilmezse 3-4 ay içinde bitirilebilecek bir enkazdan bahsediyoruz. 26 binin üzerinde arama-kurtarma çalışması yapılan bina var.
'Asker çıkmadı' iddiası asılsız. Uluslararası yardım istemişken asker çıkarmamak olur mu? Deprem bölgesindeki güvenlik sayısını 3 katına çıkardık.