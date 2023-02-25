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  4. Son dakika | Deprem bölgesindeki yağma olaylarıyla ilgili açıklama! Bakan Soylu'dan 'fahiş kira artışı' tepkisi... "Sadece enkaz kaldırma aylarca sürebilir"

Son dakika | Deprem bölgesindeki yağma olaylarıyla ilgili açıklama! Bakan Soylu'dan 'fahiş kira artışı' tepkisi... "Sadece enkaz kaldırma aylarca sürebilir"

25.02.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem sonrası yürütülen adli süreçlerle ilgili bilgi verirken "Sadece 4 yağma vakası meydana geldi, tutuklu sayısı da 4" dedi ve bina soruşturmalarında tutuklanan 184 kişinin 79'unun müteahhit, 74'ünün yapı sorumlusu, 13'ünün yapı sahibi, 18'inin ise binada değişiklik yapan kişiler olduğunu belirtti. Bakan Soylu ise enkazın kaldırılabileceği süreyi 3-4 ay olarak değerlendirdiklerini belirtti, ayrıca fahiş kira artışıyla ilgili çağrıda bulundu.

Son dakika | Deprem bölgesindeki yağma olaylarıyla ilgili açıklama! Bakan Soylu'dan 'fahiş kira artışı' tepkisi... "Sadece enkaz kaldırma aylarca sürebilir"

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, fahiş kira artışlarına yönelik tepkisini dile getirirken vatandaşlara çağrıda bulunarak "Buradan da karakollarımızdan 112'ye kadar, her türlü kamuda başvurulabilecek noktaya kadar başvurmalarını istiyoruz" dedi.

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"DİYARBAKIR'DA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI"

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Diyarbakır'da yıkılan binalar özelinde enkaz kaldırma çalışmalarını tamamladık. Enkaz altından kurtarılanlar, vefat edenlerle ilgili kimliklendirme ve tedavi çalışmaları tamamlandı. Vefat edip kimliklendirmesi yapılmayan hiçbir kardeşimiz kalmadı.

  • Yıkılan binalardan ceza soruşturmasına konu olan binaların tamamıyla ilgili adli soruşturmalar cumhuriyet başsavcılıklarımızca re'sen başlatılmıştır. Adli soruşturmalar nedeniyle ceza soruşturmasına esas olmak üzere adli soruşturmalara konu olan binalardaki delil tespitleri de önemli ölçüde tamamlandı.

  • Ceza soruşturmasına konu olan binaların enkazları bilirkişiler ve cumhuriyet savcımızın gözetiminde delil tespiti yapılmadan kaldırılmamıştır. Şu ana kadar bu kapsamda 7 bin 598 müstakil binada bilirkişi incelemesiyle delil tespiti yapıldı.

TUTUKLANAN KİŞİLERİN SIFATLARINI AÇIKLADI

  • Deprem bina soruşturmalarında bugüne kadar 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 184'ü hakkında tutuklama kararı verildi, 214'ü hakkında adli kontrol ve 71'i hakkında yakalama kararı verildi, 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 2 kişi gözaltında. Hakkında işlem başlatılan kişilerden 16'sı vefat etti, ona göre işlem yapıldı. Bu kişilerin sıfatlarına bakacak olduğumuzda; tutuklu olanların 79'u müteahhit, 74'ü yapı sorumlusu, 13'ü yapı sahibi, 18'i binada değişiklik yapan kişiler.

"351 HIRSIZLIK VAKASI VAR"

  • Deprem bölgelerinde hırsızlık vakalarına baktığımızda 351 vaka var. Bu vakalarda 284 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 179 kişi hakkında tutuklama, 36 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Depremden bugüne kadar sadece 4 yağma vakası meydana geldi, tutuklu sayısı da 4.

  • Dolandırıcılık suçları kapsamında 5 tane nitelikli dolandırıcılık vakası olduğunu görüyoruz, 7 kişi tutuklandı bu kapsamda.

"YENİ YAPTIRIM UYGULAMASINA GEÇECEĞİZ"

  • Adıyaman'da yıkılan otelde KKTC'den gelen kafileden 35 kişi hayatını kaybetmiştir. İsias Otel ve diğerleriyle ilgili verilmiş bir gizlilik kararı yoktur.

  • Deprem döneminde yaşanan sıkıntılardan istifade ederek haksız kazanç elde etmek isteyenlerle ilgili yeni bir yaptırım uygulamasına geçeceğiz.

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BAKAN SOYLU: BİR DAKİKA BİLE GÜVENLİK ZAFİYETİ YAŞAMADIK

Bakan Soylu'nun açıklamasından öne çıkanlar ise şu şekilde:

  • Şu anda ne kadar enkaz kaldırılacağını ancak aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Antakya’da 15 milyon ton enkaz var. Süratle gidilmezse 3-4 ay içinde bitirilebilecek bir enkazdan bahsediyoruz. 26 binin üzerinde arama-kurtarma çalışması yapılan bina var.

  • Münferit olayların dışında kaosa sebebiyet verebilecek herhangi bir güvenlik zafiyeti bir dakika bile yaşamadık. Bu büyük depremden istifade etmek isteyenler olabilir.

'FAHİŞ KİRA' TEPKİSİ! VATANDAŞLARA ÇAĞRIDA BULUNDU: HER NOKTAYA BAŞVURMALARINI İSTİYORUZ

  • Fahiş kira artışları, deprem bölgesinin deprem kadar acıtıcı bir gerçeğidir. Bu bizi üzmektedir. Buradan da karakollarımızdan 112'ye kadar, her türlü kamuda başvurulabilecek noktaya kadar başvurmalarını istiyoruz. İnsanlara ikinci bir afet yaşatmanın gereği yok. Çıkarmak isterse mahkeme karar verirse çıkartır, böyle bir şeyi şu anda kiracıdan istemek doğru bir yaklaşım değildir. Kiracı çıkartmak doğru bir yaklaşım değildir.

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  • 'Asker çıkmadı' iddiası asılsız. Uluslararası yardım istemişken asker çıkarmamak olur mu? Deprem bölgesindeki güvenlik sayısını 3 katına çıkardık.

  • Artçı sarsıntılar devam etmekte, hasarlı binalardan uzak duralım.
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