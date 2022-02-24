HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'li mevkidaşıyla kritik temas

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'li mevkidaşıyla kritik temas

24.02.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la yaptığı görüşmede Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği sürdüreceklerini vurguladı.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'li mevkidaşıyla kritik temas

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Çavuşoğlu'nun, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunun uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu, Türkiye'nin bu operasyonu kabul edilemez bulduğunu ve reddettiğini ifade ettiği vurgulandı.

MASADA UKRAYNA VARDI

Çavuşoğlu'nun görüşmede Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteğin sürdürüleceğini belirttiği aktarılan açıklamada, "Çavuşoğlu ayrıca, Ukrayna'nın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi vurguladı, diplomasi ve itidal için çaba göstereceğimizi belirtti. Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla ayrıca, konuya ilişkin BM, NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi'nde devam etmekte olan süreçler hakkında da görüş alışverişinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu bir diğer telefon görüşmesini ise Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile gerçekleştirdi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Canlı yayındayken bomba patladıKorku dolu anlar! Canlı yayındayken bomba patladı
Biden canlı yayında açıkladı! İşte Rusya ekonomisine uygulanan yeni yaptırımlarBiden canlı yayında açıkladı! İşte Rusya ekonomisine uygulanan yeni yaptırımlar
Herkes tadına bayılıyor ama bir kaşığıyla ne iltihap kalır ne yara!Herkes tadına bayılıyor ama bir kaşığıyla ne iltihap kalır ne yara!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Mevlüt Çavuşoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna, saldırının acı bilançosunu açıkladı! Başkent Kiev'e çok yaklaştılar

Ukrayna, saldırının acı bilançosunu açıkladı! Başkent Kiev'e çok yaklaştılar

Cinsel hayatınızı bitiriyor! Hayrete düşüren bağlantı

Cinsel hayatınızı bitiriyor! Hayrete düşüren bağlantı

Son dakika: Altın, dolar ve Bitcoin'i olanlar dikkat! İslam Memiş 'şimdi ne yapacağım' diyenleri uyardı! İki hafta daha...

Son dakika: Altın, dolar ve Bitcoin'i olanlar dikkat! İslam Memiş 'şimdi ne yapacağım' diyenleri uyardı! İki hafta daha...

Rusya'ya ilk darbe UEFA'dan geldi! Herkes bu kararı alkışlıyor...

Rusya'ya ilk darbe UEFA'dan geldi! Herkes bu kararı alkışlıyor...

Belarus'tan Ukrayna'ya 4 balistik füze atıldı!

Belarus'tan Ukrayna'ya 4 balistik füze atıldı!

Putin'den dünyaya ekonomi mesajı

Putin'den dünyaya ekonomi mesajı

İlginizi Çekebilir

Elmayı bu şekilde yiyorsanız dikkat! Siyanür tehlikesi

Elmayı bu şekilde yiyorsanız dikkat! Siyanür tehlikesi

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Yıldız Asyalı'dan bomba itiraf! "İkimizin de hayatında kimse yok ve..."

Yıldız Asyalı'dan bomba itiraf! "İkimizin de hayatında kimse yok ve..."

Ateşli sahnelerden rahatsız olduğu söyleniyordu! Şaşırtan paylaşım

Ateşli sahnelerden rahatsız olduğu söyleniyordu! Şaşırtan paylaşım

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.