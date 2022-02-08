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  4. Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ve Blinken arasında kritik Ukrayna görüşmesi

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ve Blinken arasında kritik Ukrayna görüşmesi

08.02.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, Ukrayna gerilimi ve Suriye konusunda görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ve Blinken arasında kritik Ukrayna görüşmesi

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü.

"RUSYA VE UKRAYNA GERGİNLİĞİ ÇERÇEVESİNDE SON GELİŞMELER GÜNDEME GELDİ"

Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (8 Şubat) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede, RF-Ukrayna gerginliği çerçevesindeki son gelişmeler gündeme gelmiş, Bakan Çavuşoğlu, RF ve Ukrayna arasında gerilimin diyalog yoluyla azaltılmasına yönelik girişimlerimiz hakkında muhatabına bilgi vermiştir.

"KUZEY SURİYE'DEKİ GELİŞMELER DE ELE ALINDI"

Görüşmede, Kuzey Suriye'deki gelişmeler de ele alınmış, Bakan Çavuşoğlu, PKK-YPG'nin Suriye'deki bölücü faaliyetlerine ve sivillere yönelik saldırılarına dikkat çekmiş ve bu terör örgütüne karşı mücadelemizin kararlılıkla süreceğini vurgulamıştır.

Görüşmede, Kafkaslar’daki son gelişmeler ve Ermenistan'la devam eden normalleşme süreci de ele alınmıştır. Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ı 11-13 Mart tarihlerindeki Antalya Diplomasi Forumuna davet etmiştir. Blinken ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hanımefendi için geçmiş olsun dileklerini iletmiştir."

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Ukrayna Mevlüt Çavuşoğlu
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