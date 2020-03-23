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Son dakika! Bakan Gül: Noterliklerde yarın nöbet sistemi başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 13:04 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, cezaevlerinde pozitif bir vakaya rastlanılmadığını belirtirken "Bugünden itibaren noterliklerde bir gün tek, bir gün çift noterliklerin çalışmasına karar verildi. Yarından itibaren dönüşümlü nöbet sistemiyle hizmet verecek." açıklamasını yaptı.

Son dakika! Bakan Gül: Noterliklerde yarın nöbet sistemi başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin koordinasyon toplantısının ikincisi yapıldı. Ankara Hakimevinde saat 11.00'de başlayan toplantıya, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Adalet Bakan yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş katıldı.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Bakan Gül şunları ifade etti:

'CEZAEVLERİNDE POZİTİF VAKA YOK'

"Cezaevlerinde pozitif bir vakaya rastlanmamıştır. En ufak belirti gösterenler hastaneye gönderilmekte, cezaevine
sokulmamaktadır.

Cezaevlerinde ateş ölçer, maske, eldiven tedarik edilmiş durumdadır. Ertelenen görüş ve ziyaret hakları saklıdır. Telefon haklarını birden 2'ye çıkardık.

ADLİYELERDE ESNEK ÇALIŞMA DÖNEMİ

İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar ertelenmiştir. Bu süreçte yeni icra ifşlas talepleri alınmayacaktır. Adliyelerdeki yoğunluğun azalması için.

Adliyelerde tutuklu ve acele işler dışında esnek çalışma başlatılmıştır.

NOTERLERDE NÖBET SİSTEMİ

Türkiye noterler birliği çerçevesindeki çalışmalarda da noterlerde insan sirkülasyonu var. Bugünden itibaren noterliklerde bir gün tek, bir gün çift noterliklerin çalışmasına karar verildi. Yarından itibaren dönüşümlü nöbet sistemiyle hizmet verecek."


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