HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Bakan Koca aşı yaptırmayanların sayısını açıkladı

Son Dakika: Bakan Koca aşı yaptırmayanların sayısını açıkladı

27.07.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandığını, ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407'ye indiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

AŞI OLMAYANLARIN SON SAYISI AÇIKLANDI

Bakan Koca, "Aşıda 26 Temmuz: Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244 bin 868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910 bin 136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212 bin 868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407’e indi" dedi.

Vaka sayısı 15 bin sınırını geçti! Aşı olmayana kısıtlama masadaVaka sayısı 15 bin sınırını geçti! Aşı olmayana kısıtlama masada


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çaresizce izlediler! "Boğuluyorum" feryadı caddeyi inlettiÇaresizce izlediler! "Boğuluyorum" feryadı caddeyi inletti
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Savaştan kaçtı, çadırda okuma yazma öğretiyorSavaştan kaçtı, çadırda okuma yazma öğretiyor
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 17 yorum
Aşı yaptırmayanlara yaptırımlar gelsin. Şehirlerarası seyahat yapamasınlar ilk olarak.
isteyen yapar isteyen yapmaz zorla yapacak değilsiniz yok yapmayanlar yapanlar. görüyoruz vaka sayılarını ölüm sayılarını hiç bir verilerniz dogru değil. milleti korkutmayın yeter.
Aşı yaptırmayana kısıtlama getirilsin

En Çok Okunan Haberler

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi! Ünlü oyunculardan veda mesajları

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi! Ünlü oyunculardan veda mesajları

İsyan etti! "Ailecek gittiğimiz plajda..."

İsyan etti! "Ailecek gittiğimiz plajda..."

Vakaların yüzde 95'ten fazlası aşısız olanlar

Vakaların yüzde 95'ten fazlası aşısız olanlar

Kır düğününde panik anları: 1 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

Kır düğününde panik anları: 1 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

Şehirlerarası otobüste yakalandı! "Kendimi iyi hissediyordum"

Şehirlerarası otobüste yakalandı! "Kendimi iyi hissediyordum"

Birlikte alkol aldığı kadınla tartıştı! Sonrası vahşet

Birlikte alkol aldığı kadınla tartıştı! Sonrası vahşet

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Önce hırsızlığa, sonra fuhuşa zorlandı

Önce hırsızlığa, sonra fuhuşa zorlandı

En acı an! Güçlükle ayakta durabildi

En acı an! Güçlükle ayakta durabildi

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.