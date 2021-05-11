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  4. Son dakika! Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması: Vaka sayısı yüzde 65 azaldı

Son dakika! Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması: Vaka sayısı yüzde 65 azaldı

11.05.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı. Hastaneye yatışta yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması: Vaka sayısı yüzde 65 azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle yaptıkları toplantının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Koca, toplantıya ilişkin şunları kaydetti:

"İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı. Hastaneye yatışta yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde."

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koronavirüs (Covid-19) pandemi İstanbul Fahrettin Koca

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