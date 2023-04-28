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  4. SON DAKİKA | Bakan Koca duyurdu! 81 bin 108 sağlık personelinin kadroya geçişi tamamlandı

SON DAKİKA | Bakan Koca duyurdu! 81 bin 108 sağlık personelinin kadroya geçişi tamamlandı

28.04.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 81 bin 108 personelin 7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

SON DAKİKA | Bakan Koca duyurdu! 81 bin 108 sağlık personelinin kadroya geçişi tamamlandı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7433 sayılı Kanun çerçevesinde 81 bin 108 personelin kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımız bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 328 hekim, 50 bin 819 ebe/hemşire ve 29 bin 961 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 81 bin 108 personelin 7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya geçiş işlemleri tamamlanmıştır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İHA

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Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca sözleşmeli personel

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