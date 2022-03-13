Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca paylaşımında, "26 Şubat-4 Mart arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

26 Şubat-4 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/vm7EwzYShV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 13, 2022



