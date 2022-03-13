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Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

13.03.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca paylaşımında, "26 Şubat-4 Mart arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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