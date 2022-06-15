Son dakika: Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'kaset' açıklaması! "Murat Karayılan'dan Pervin Buldan'a..."

Maalesef bizde birtakım taassuplar var ve bunlar üzerinden gelişmiş istismarlar var. İngiltere'de yeni bir yasa çıkıyor. Bu yasa tanımlanmamış birtakım suçları tanımlıyor. Diyelim ki gelip kendini adliyenin önündeki korkuluklara kelepçeledi. Bu bizde de İngiltere'de de tanımlanmamış bir suç. İngiltere diyor ki 'sen protesto adı altında kamu düzenini bozamazsın. Sen sosyal medya üzerinden insanları protesto adına kamu düzenini bozamazsın' diyor.