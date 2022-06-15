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  4. Son dakika: Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'kaset' açıklaması! "Murat Karayılan'dan Pervin Buldan'a..."

Son dakika: Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'kaset' açıklaması! "Murat Karayılan'dan Pervin Buldan'a..."

15.06.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde gerçekleşen, BDP Milletvekili Saliha Aydemir'in polise yumruk attığı yürüyüşle ilgili "Bundan 1 ay önce Duran Kalkan bir talimat veriyor. 'Türkiye'nin her yerinden, Apo'nun tecrit edildiğini protesto edeceksiniz' diyor" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu ayrıca Murat Karayılan'ın HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a bir kaset gönderdiğini ifade etti.

Son dakika: Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'kaset' açıklaması! "Murat Karayılan'dan Pervin Buldan'a..."

Son dakika... 112 Acil Çağrı Merkezi'nde dikkat çeken açıklamalar yapan Bakan Soylu, "Türkiye'nin önünde yüzde 65 civarında asılsız çağrı var maalesef. Bir kişi hayati tehlikeyle karşı karşıyayken bunu bildirememesi anlamına geliyor" dedi. Gündeme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, İstanbul'daki yürüyüşle ilgili tepkisini dile getirip "Bunların milletvekili adayı olmasını kim belirledi? PKK. Bunlar PKK'nın dışında en ufak adım atamazlar" diye konuştu ve "Pervin Buldan'a Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var. Bunlar esirler, terör örgütünün esirleri." sözlerini kullandı.

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"BİR KİŞİ HAYATİ TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYAYKEN..."

Kanal D canlı yayınında konuşan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan noktalar şu şekilde:

  • 'Türkiye'nin önünde yüzde 65 civarında asılsız çağrı var maalesef. Bir kişi hayati tehlikeyle karşı karşıyayken bunu bildirememesi anlamına geliyor. Bir çocuğun boğazına bir şey tıkanmışsa annesi, kardeşi 112'yi aradığında ulaşamaması anlamına gelir. Bunu çok iyi hale getiren illerimiz var, Muğla bunlardan biri.

  • Biz buraya yeni eleman almamız lazım geldiğini söyledik sayın Cumhurbaşkanımıza. Üniversitenin ilgili bölümlerinden personel aldık buraya. Üniversitede bunun profesyonel eğitimini almış arkadaşları aldık.

  • Bu çağrı merkezi dünyada en iyi yazılımı yapan çağrı merkezi. Yeni nesil yazılımla çağrı merkezi diyoruz bu çağrı merkezine. Bu akıllı çağrı merkezi bilgilerin hepsini koordine ediyor, ilgili ilçe emniyet müdürlüklerine, karakollarına, sağlık müdürlüklerine gönderip kazaları, olayları haber veriyor. Burada sadece telefonlara cevap verilmiyor.

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"2021'DE TEK BİR FAİLİ MEÇHUL OLAYIMIZ VAR"

  • Geçen yıl tek bir faili meçhul olayımız var asayiş olaylarında. Bulamama imkanımız söz konusu değildir. Yurt dışından yapılan bir sınır dışı eylemin failini bulamadık.

  • Şehirlerde yeni bir adım daha atıyoruz. 2 yıl içerisinde 30 bin ek kamera daha getiriyoruz.

  • Maalesef bizde birtakım taassuplar var ve bunlar üzerinden gelişmiş istismarlar var. İngiltere'de yeni bir yasa çıkıyor. Bu yasa tanımlanmamış birtakım suçları tanımlıyor. Diyelim ki gelip kendini adliyenin önündeki korkuluklara kelepçeledi. Bu bizde de İngiltere'de de tanımlanmamış bir suç. İngiltere diyor ki 'sen protesto adı altında kamu düzenini bozamazsın. Sen sosyal medya üzerinden insanları protesto adına kamu düzenini bozamazsın' diyor.

  • Türkiye'de sosyal medyadan linci kanıksamışız. Bir düzenleme yapılıyor. Şu anda dezenformasyonla ilgili bizim kanunumuzda net bir sıfat, tanım yok. Şimdi net bir hukuk kuralı çıkacağını değerlendiriyoruz. Uluslararası sistem bizi esir almak istiyor. Ülke menfaatine bir adım atıyorsanız onu itibarsız hale getirmek istiyorlar.

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"CUMHURBAŞKANIMIZ VAN'DAYKEN ORAYA GİTMEK İSTEDİLER"

  • Bundan 1 ay önce Duran Kalkan bir talimat veriyor. Bizim istihbarat birimlerimize geliyor bu talimat. 'Türkiye'nin her yerinden, Apo'nun tecrit edildiğini protesto edebilmek için Bursa-Gemlik'e gideceksiniz, -ayın 12'si için verilen bir talimat bu- bunu protesto edeceksiniz' diyor. Biz bu talimatı izledik. Tekirdağ merkezli bir operasyon yaptık. Halkın Demokratik Kongresi diye sözde kurdukları bir yapılanmayı tespit ettiler ve ciddi bir operasyon yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımız Van'dayken onlar toplanıp oraya gitmek istediler, hiçbirine müsaade etmedik. En nihayetinde İstanbul'da vekiller geldi, onlar da Bursa-Gemlik'e gitmek istiyorlardı. Biz terör yürüyüşüne müsaade edemeyiz.

BAKAN SOYLU: PERVİN BULDAN'A KASET GÖNDERDİLER

  • Bunların milletvekili adayı olmasını kim belirledi? PKK. Bunlar PKK'nın dışında en ufak adım atamazlar. Pervin Buldan'a Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var. Bunlar esirler, terör örgütünün esirleri. Türkiye'deki birtakım meseleleri HDP üzerinden görmek cehalettir.'
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Süleyman Soylu

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