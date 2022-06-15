Son dakika: Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'kaset' açıklaması! "Murat Karayılan'dan Pervin Buldan'a..."

Son dakika... 112 Acil Çağrı Merkezi'nde dikkat çeken açıklamalar yapan Bakan Soylu, "Türkiye'nin önünde yüzde 65 civarında asılsız çağrı var maalesef. Bir kişi hayati tehlikeyle karşı karşıyayken bunu bildirememesi anlamına geliyor" dedi. Gündeme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, İstanbul'daki yürüyüşle ilgili tepkisini dile getirip "Bunların milletvekili adayı olmasını kim belirledi? PKK. Bunlar PKK'nın dışında en ufak adım atamazlar" diye konuştu ve "Pervin Buldan'a Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var. Bunlar esirler, terör örgütünün esirleri." sözlerini kullandı.
Kanal D canlı yayınında konuşan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan noktalar şu şekilde:
'Türkiye'nin önünde yüzde 65 civarında asılsız çağrı var maalesef. Bir kişi hayati tehlikeyle karşı karşıyayken bunu bildirememesi anlamına geliyor. Bir çocuğun boğazına bir şey tıkanmışsa annesi, kardeşi 112'yi aradığında ulaşamaması anlamına gelir. Bunu çok iyi hale getiren illerimiz var, Muğla bunlardan biri.
Biz buraya yeni eleman almamız lazım geldiğini söyledik sayın Cumhurbaşkanımıza. Üniversitenin ilgili bölümlerinden personel aldık buraya. Üniversitede bunun profesyonel eğitimini almış arkadaşları aldık.
Geçen yıl tek bir faili meçhul olayımız var asayiş olaylarında. Bulamama imkanımız söz konusu değildir. Yurt dışından yapılan bir sınır dışı eylemin failini bulamadık.
Şehirlerde yeni bir adım daha atıyoruz. 2 yıl içerisinde 30 bin ek kamera daha getiriyoruz.
Maalesef bizde birtakım taassuplar var ve bunlar üzerinden gelişmiş istismarlar var. İngiltere'de yeni bir yasa çıkıyor. Bu yasa tanımlanmamış birtakım suçları tanımlıyor. Diyelim ki gelip kendini adliyenin önündeki korkuluklara kelepçeledi. Bu bizde de İngiltere'de de tanımlanmamış bir suç. İngiltere diyor ki 'sen protesto adı altında kamu düzenini bozamazsın. Sen sosyal medya üzerinden insanları protesto adına kamu düzenini bozamazsın' diyor.