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  4. SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! "Dağdaki silahlı eleman sayısı 150 seviyelerinde"

SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! "Dağdaki silahlı eleman sayısı 150 seviyelerinde"

16.02.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya katılımın 2015-2021 yılları arasında yüzde 95 azaldığını ifade ederek "Dağdaki silahlı eleman sayısı da şu an için 150 seviyelerinde" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! "Dağdaki silahlı eleman sayısı 150 seviyelerinde"

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan terör örgütü PKK'ya katılımla ilgili açıklama geldi. 2015-2021 yılları arasında örgüte katılımın 95 azaldığını ifade eden Bakan Soylu "Dağdaki silahlı eleman sayısı da şu an için 150 seviyelerinde" diye konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları: "

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 2015-2021 sonu arasında bölücü örgütün terör eylemleri sayı olarak yüzde 95 azaldı. Eylemlerin niteliği de düştü. Aynı dönemde, terör örgütüne katılım da yıllık 5 bin 558'den 50'ye kadar düştü. Dağdaki silahlı eleman sayısı da şu an için 150 seviyelerinde."


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pkk Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
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