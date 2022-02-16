SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! "Dağdaki silahlı eleman sayısı 150 seviyelerinde"

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan terör örgütü PKK'ya katılımla ilgili açıklama geldi. 2015-2021 yılları arasında örgüte katılımın 95 azaldığını ifade eden Bakan Soylu "Dağdaki silahlı eleman sayısı da şu an için 150 seviyelerinde" diye konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları: "

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 2015-2021 sonu arasında bölücü örgütün terör eylemleri sayı olarak yüzde 95 azaldı. Eylemlerin niteliği de düştü. Aynı dönemde, terör örgütüne katılım da yıllık 5 bin 558'den 50'ye kadar düştü. Dağdaki silahlı eleman sayısı da şu an için 150 seviyelerinde."



