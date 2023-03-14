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  4. SON DAKİKA: Bakan Soylu, sabahın erken saatlerinde duyurdu! İstanbul'da kokain dağıtımı yapan ekibe operasyon yapıldı! 60 taksi, 35 moto kurye...

SON DAKİKA: Bakan Soylu, sabahın erken saatlerinde duyurdu! İstanbul'da kokain dağıtımı yapan ekibe operasyon yapıldı! 60 taksi, 35 moto kurye...

14.03.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili detayları paylaştı. Bakan Soylu operasyon kapsamında 161 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Taksi ve moto kuryelerle uyuşturucu dağıtımının yapıldığı belirten Bakan Soylu, "Geri kalan 14 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor" dedi.

SON DAKİKA: Bakan Soylu, sabahın erken saatlerinde duyurdu! İstanbul'da kokain dağıtımı yapan ekibe operasyon yapıldı! 60 taksi, 35 moto kurye...

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili bilgiler verdi. 175 kişilik uyuşturucu çetesinin takibe alındığını belirten Bakan Soylu, taksi ve moto kuryelerle uyuşturucu dağıtımının yapıldığını belirtti. 161 kişinin gözaltına alındığını belirten Bakan Soylu, 14 kişi için ise çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları:

"161 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

900 personelimiz çalıştı, hedef 175 kişiydi. Toplamda 161 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da kokain dağıtımını yapan ekip, 60 taksi, 35 moto kuryeyle birlikte neredeyse eve servis yapan şebekenin dağıtıcılarıydı.

16 ay içerisinde hem ara yakalamalar yapıldı hem de bu sabah itibarıyla 161 kişi operasyonla ilgili gözaltına alınmış oldu. Geri kalan 14 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor.


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İstanbul Süleyman Soylu uyuşturucu İçişleri Bakanı

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