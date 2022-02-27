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  4. Son dakika: Bayraktar TB2 SİHA'ları Rus konvoyunu vurdu! Ukrayna görüntüleri 'maşallah' notuyla paylaştı

Son dakika: Bayraktar TB2 SİHA'ları Rus konvoyunu vurdu! Ukrayna görüntüleri 'maşallah' notuyla paylaştı

27.02.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'daki işgal girişimine SİHA'lar damga vurmaya devam ediyor. Son olarak Bayraktar TB2 SİHA'ların Rus konvoyunu vurma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Ukrayna'nın görüntüleri paylaşırken yaptığı 'maşallah' yorumu dikkat çekti.

Son dakika: Bayraktar TB2 SİHA'ları Rus konvoyunu vurdu! Ukrayna görüntüleri 'maşallah' notuyla paylaştı

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal hareketinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. İşgal girişiminin 4. gününde Rus ordusu Harkov kentine girse de başkent Kiev çevresinde Ukrayna güçlerinin direnişi devam ediyor. Bölgeden sık sık silah ve bomba sesleri yükselirken, sıcak görüntüler de servis ediliyor.

SİHA'LAR RUS KONVOYUNU VURDU

Son olarak Bayraktar TB2 SİHA’ların Herson Bölgesi'nde Rus konvoyunu vurma anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

UKRAYNA GÖRÜNTÜLERİ 'MAŞALLAH' NOTUYLA PAYLAŞTI

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya hesabından o anlara ilişkin görüntüleri yayınladı. Paylaşımda, 'Ukrayna Genelkurmay Başkanı - Maşallah Bayraktar TB2 SİHA’larına' ifadelerine yer verildi.

DÜN DE PAYLAŞIM YAPILMIŞTI

Ukrayna Hava Kuvvetleri de dün Bayraktar TB2 SİHA’ları kullanarak Kherson şehrine giren Rus konvoyunun etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.


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