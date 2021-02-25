Son Dakika: Berat Albayrak geri mi dönüyor? Flaş kabine değişikliği iddiası: 5 bakan değişecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlerde verdiği 'yenilenme' mesajlarının ardından gözler 24 Mart'ta Ankara'da yapılacak AK Parti Kongresi'ne çevrildi.

Haber Global Ankara Temsilcisi Işınsu Tezkan Tüz, gündeme gelen kabine değişikliğine ilişkin Ankara kulislerinde konuşulanları aktardı.

Tüz, canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Binali Yıldırım'ın ismi geçiyor. Berat Albayrak'ın ve Süleyman Soylu'nun partinin en üst karar oganı olan MKYK'ya girebileceği belirtiliyor.

Dolayısıyla kabinede de bir revizyonun olabileceği Ankara'da konuşuluyor.

KABİNEDE 5 BAKAN DEĞİŞEBİLİR

Olası revizyonda 5 bakanın değişeceği iddia ediliyor. Ankara'da kabine için İbrahim Kalın, Binali Yıldım ve Numan Kurtulmuş'un isimleri geçiyor.

ALBAYRAK GERİ Mİ GÖNÜYOR?

Albayrak'ın da Enerji Bakanı olarak yeniden kabineye girebileceği ifade ediliyor.



