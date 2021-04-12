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Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı başladı

12.04.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, merakla yarın açıklanması beklenen yeni tedbirlere odaklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapmadan önce bugün Bilim Kurulu ile birlikte son gelişmeleri ele alıyor. Bilim Kurulu Fahrettin Koca başkanlığında başladı.

Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında ülke genelindeki vaka artışlarının değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca Kabine'ye de tavsiye niteliğinde öneri sunacak olan Koca kritik toplantı öncesi son gelişmeleri Bilim Kurulu ile değerlendiriyor. Son dönemde tespit edilen vakaların yüzde 85'i farklı varyantlardan oluşuyor. Bunun için mutasyonlu virüsün seyri enine boyuna analiz edilecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

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