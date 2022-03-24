Son Dakika: BM'den flaş 'Rusya' kararı! 5'e karşı 140 oyla kabul edildi

Son dakika haberi: Birleşmiş Milletler'den Rusya ile ilgili flaş bir karar geldi. BM Genel Kurulu, Rusya'ya Ukrayna'daki saldırılarına son vermesi, tüm güçlerini geri çekmesi ve Kiev'e daha fazla yardım çağrısı yapan ikinci kararı 5'e karşı 140 oyla kabul etti. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
Son dakika haberi: BM Genel Kurulu, Rusya'ya Ukrayna'daki saldırılarına son vermesi, tüm güçlerini geri çekmesi ve Kiev'e daha fazla yardım çağrısı yapan ikinci kararı 5'e karşı 140 oyla kabul etti. (AA)
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum