Son Dakika: BM'den flaş 'Rusya' kararı! 5'e karşı 140 oyla kabul edildi

Son dakika haberi: BM Genel Kurulu, Rusya'ya Ukrayna'daki saldırılarına son vermesi, tüm güçlerini geri çekmesi ve Kiev'e daha fazla yardım çağrısı yapan ikinci kararı 5'e karşı 140 oyla kabul etti. (AA)

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