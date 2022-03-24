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  4. Son Dakika: BM'den flaş 'Rusya' kararı! 5'e karşı 140 oyla kabul edildi

Son Dakika: BM'den flaş 'Rusya' kararı! 5'e karşı 140 oyla kabul edildi

24.03.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Birleşmiş Milletler'den Rusya ile ilgili flaş bir karar geldi. BM Genel Kurulu, Rusya'ya Ukrayna'daki saldırılarına son vermesi, tüm güçlerini geri çekmesi ve Kiev'e daha fazla yardım çağrısı yapan ikinci kararı 5'e karşı 140 oyla kabul etti. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: BM'den flaş 'Rusya' kararı! 5'e karşı 140 oyla kabul edildi

Son dakika haberi: BM Genel Kurulu, Rusya'ya Ukrayna'daki saldırılarına son vermesi, tüm güçlerini geri çekmesi ve Kiev'e daha fazla yardım çağrısı yapan ikinci kararı 5'e karşı 140 oyla kabul etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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