SON DAKİKA | Bursa'da hava aracı düştü ihbarı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika: Bursa'da Misi köyü olarak bilinen Gümüştepe Mahallesi civarında bir hava aracının düştüğü iddia edildi. Gelen ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırma sonucunda ihbarı teyit edecek herhangi bir gelişmeye rastlanmadığı, aramaların devam ettiği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

'HAVA ARACI DÜŞTÜ' İHBARI EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ

Alınan bilgiye göre, saat 14.50 sıralarında merkez Nilüfer ilçesinde bir ihbarcı Gümüştepe Mahallesi civarında bir hava aracının düştüğünü ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bu arada ihbarın bir kişiden geldiği, ihbarı yapan kişiye ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.

HERHANGİ BİR GELİŞMEYE RASTLANILMADI

Ekiplerin Gümüştepe-Misi bölgesinde yaptıkları araştırmada ihbarı teyit edecek herhangi bir gelişmeye rastlanmadığı öğrenildi. Ormanlık alanda araştırmaların sürdüğü kaydedildi

Öte yandan Yunuseli Havalimanı'ndan kalkıp da geri dönüş yapmayan herhangi bir hava taşıtı olmadığı ifade edildi.

Ayrıntılar birazdan...

Kaynak: İHA-DHA

