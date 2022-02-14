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Son dakika: Savaş sırlarını açığa çıkardılar! Putin'in yakınındaki isim açık açık tehdit etti: 'Bizi ne kadar zorlarsanız...'

14.02.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Tüm dünyanın gözü Ukrayna'da! Rusya lideri Putin ve ekibi Ukrayna'yı işgal planı yaparken hem ABD hem de İngiltere bu saldırıya karşı çıkmak adına diplomasi yürütüyor. ABD, Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarını ülkeden ayrılması yönünde uyarmıştı. Putin'in yakınındaki isimlerden biri olan Tatarintsev; 'Batı, Rusya'yı ne kadar zorlarsa Rusya'nın tepkisi o kadar güçlü olacaktır.' dedi.

Son dakika: Savaş sırlarını açığa çıkardılar! Putin'in yakınındaki isim açık açık tehdit etti: 'Bizi ne kadar zorlarsanız...'

Son dakika haberi: ABD, tüm vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmaları konusunda bildiri gönderdi. Rusya heyeti ise Ukrayna'yı işgal etmek için artık günleri sayıyor. Batı, Rusları durdurmak için planlama yaparken Putin bu konuda çok sert! Kiev sokaklarında da tansiyon yükseldi. Üniformalı asker grupları görüldü.

MYNET - DIŞ HABER

SON DAKİKA: RUSYA'DAN BATI'YA TEHDİT! 'NE KADAR ZORLARSANIZ ZORLAYIN...'

Vladimir Putin'in en yakınındaki isimlerden biri olan İsveç Büyükelçisi Viktor Tatarintsev; 'Dünyanın bizim için yapacağı yaptırımları önemsemiyoruz. Ekonomi ve tarımımız üzerinde olumlu etkileri bile olabilir. Batı dünyası Rusya'yı ne kadar çok zorlarsa Rusya'nın tepkisi de o kadar güçlü olacaktır' diyerek yeniden meydan okudu.

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'PUTİN, DÜNYANIN KENDİSİNİ KONUŞMASINI SAĞLIYOR'

The Sun'a konuşan İngiliz savunma analisti Paul Beaver; 'Putin kendi dünyasında yaşıyor. Dünyanın kendisini konuşmasını sağlıyor. Daha sonra ne yaparsa yapsın kontrolün kendisinde olacağını biliyor.' diyerek kaosa başka bir açıdan baktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin;

ÇARŞAMBA GÜNÜ İŞGAL BAŞLAYABİLİR

Rusya, Çarşamba günü Ukrayna'yı işgale hazırlanıyor. Artık son askeri hamleler yapılıyor. ABD istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna'yı Çarşamba günü işgal edeceğini bildirdi. Joe Biden ile Putin arasında yapılan 62 saatlik telefon görüşmesi de gerginliği bitirmeye yetmedi.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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