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  4. Son dakika! Çavuşoğlu ve Blinken arasında Ukrayna görüşmesi

Son dakika! Çavuşoğlu ve Blinken arasında Ukrayna görüşmesi

28.02.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşmede Blinken, Montrö kararından ve Ukrayna’ya desteğinden dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini iletti. Öte yandan Montrö'nün hükümlerini uygulandığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise "Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri Boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Türkiye savaşın tarafı ise tasarruf Türkiye’dedir." açıklamasında bulundu.

Son dakika! Çavuşoğlu ve Blinken arasında Ukrayna görüşmesi

Son dakika haberi! Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştüğü öğrenildi. Görüşmede Blinken'ın Montrö kararından ve Ukrayna’ya desteğinden dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini ilettiği öğrenildi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN MONTRÖ AÇIKLAMASI

Montrö'nün hükümlerini uygulandığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri Boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Türkiye savaşın tarafı ise tasarruf Türkiye’dedir. Türkiye savaşın tarafı değilse, savaşa taraf ülkelerin gemilerini boğazdan geçirmeme yetkisi var. Savaş gemisi Karadeniz’deki üssüne geri dönüyorsa geçiş engellenmiyor. Biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz. Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da bunu uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Mevlüt Çavuşoğlu
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