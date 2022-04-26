HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Yumruklarımı sıkıyorum' diye seslendi! 'Karanlıkta senin 5'li çetelerini de düşünüyorum'

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Yumruklarımı sıkıyorum' diye seslendi! 'Karanlıkta senin 5'li çetelerini de düşünüyorum'

26.04.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu. "Ey saray, sesimi duyuyor musun?" diyen Kılıçdaroğlu, "Evsiz, yurtsuz, aç bıraktığın bebeklerin ağladığını duyuyor musun? Ben o bebeklerin ağlamalarından geceleri uyuyamıyorum. Karanlıkta onları düşünüyorum. Sonra o karanlıkta senin 5'li çetelerini de düşünüyorum ve yumruklarımı sıkıyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Yumruklarımı sıkıyorum' diye seslendi! 'Karanlıkta senin 5'li çetelerini de düşünüyorum'

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Ülkeyi kaçak sığınmacılarla, milyonların elektriğini kesen çetelerle, kiralarla, enflasyonla kavga edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Özetle, vatanı satanlarla kavga edeceğiz" dedi. "Yol arkadaşlarına" da seslenen Kılıçdaroğlu "Ben o yoksulluklarla mahkum edilen çocuklar için mücadele edeceğim. Ya bana katılın ya şimdi şu anda yolumdan çekilin açık ve net söylüyorum" ifadelerini kullandı.

erterıy

"İÇİMDE BİRİKTİRDİĞİM BÜYÜK BİR KAVGA VAR"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • Karanlığa mahkum edilen çocuklarımız dolayısıyla öfkeliyim. Ey saray, sesimi duyuyor musun? Görmezden geldiklerinin karanlık, ışıksız evlerinden sesleniyorum sana. Yoksulların biriken öfkesini görüyor musun? Evsiz, yurtsuz, aç bıraktığın bebeklerin ağladığını duyuyor musun? Ben o bebeklerin ağlamalarından geceleri uyuyamıyorum. Karanlıkta onları düşünüyorum. Sonra o karanlıkta senin 5'li çetelerini de düşünüyorum ve yumruklarımı sıkıyorum. "Bunlar engerekler ve çıyanlardır, aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır" diyor Ahmed Arif.

  • Dünya kötülük yapanların yüzünden değil kötülüğe seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden bu hale geldi. Cesaret yoksa zafer yoktur. Yol arkadaşlarım, bütün yol arkadaşlarıma, sesleniyorum size de bir çift lafım var. Bu engerekler ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır.

  • Bir insanın uğrunda öleceği bir şey yoksa hayatında zaten o hiç yaşamamıştır. Pes etmeyeceğim, durmayacağım. Söz veriyorum. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Durmayacağım. İçimde bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavga var. Bu kavgayı hep birlikte yol arkadaşlarımla yapacağız.

"VATANI SATANLARLA KAVGA EDECEĞİZ"

  • Ülkeyi kaçak sığınmacılarla dolduranlarla kavga edeceğiz. 5 paraya vatandaşlığı satanlarla kavga edeceğiz. Yabancılara daire satılsın diye emlak desteği çıkaranlarla kavga edeceğiz. Ülkede milyonların elektriğini kesen çetelerle kavga edeceğiz. Bu kiralarla, bu enflasyonla kavga edeceğiz. Sokaklarımızı mafyaya teslim edenlerle kavga edeceğiz. Ülkenin onurunu konsolosluk bahçelerine gömenlerle kavga edeceğiz. Yargıyı siyasetin emrine verip Brunson'lara özel uçaklar gönderip kendi insanımızı hapishanelerde rehin tutanlarla kavga edeceğiz. Halkın emeğini arka kapıdan satanlarla kavga edeceğiz. Özetle, vatanı satanlarla kavga edeceğiz.

  • Dünya kötülük yapanların yüzünden değil kötülüğe seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden bu hale geldi. Cesaret yoksa zafer yoktur. Yol arkadaşlarım bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum size de bir çift lafım var. Bu engerekler ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır.

"YA BANA KATILIN YA DA ŞU ANDA YOLUMDAN ÇEKİLİN"

  • Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz bu millete çetelere boyun eğdirmeyeceğiz. Ben o yoksulluklarla mahkum edilen çocuklar için mücadele edeceğim. Ya bana katılın ya da şimdi, şu anda yolumdan çekilin, açık ve net söylüyorum.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akşener ilk kez açıkladı: Teklifi Kılıçdaroğlu'na biz götürdükAkşener ilk kez açıkladı: Teklifi Kılıçdaroğlu'na biz götürdük
Ders boş diye toplanmışlardı! Evden çığlıklar duyuldu... Sonrası korkunçDers boş diye toplanmışlardı! Evden çığlıklar duyuldu... Sonrası korkunç
'Tüm anketlerde önde teklifimiz...''Tüm anketlerde önde teklifimiz...'
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

Bayram çalışmasında maaşlara 639 lira ilave

Bayram çalışmasında maaşlara 639 lira ilave

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Polise tehdit: 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!'

Polise tehdit: 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!'

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti

İlginizi Çekebilir

Herkes severek tüketiyor! Zararı o kadar büyük ki...

Herkes severek tüketiyor! Zararı o kadar büyük ki...

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Cesur pozlar paylaşan sevgilisiyle ayrıldı mı? Dikkat çeken detay

Cesur pozlar paylaşan sevgilisiyle ayrıldı mı? Dikkat çeken detay

Sosyal medya bu düğünü konuşuyor! Kedisiyle evlendi

Sosyal medya bu düğünü konuşuyor! Kedisiyle evlendi

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.