Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Yumruklarımı sıkıyorum' diye seslendi! 'Karanlıkta senin 5'li çetelerini de düşünüyorum'

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Ülkeyi kaçak sığınmacılarla, milyonların elektriğini kesen çetelerle, kiralarla, enflasyonla kavga edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Özetle, vatanı satanlarla kavga edeceğiz" dedi. "Yol arkadaşlarına" da seslenen Kılıçdaroğlu "Ben o yoksulluklarla mahkum edilen çocuklar için mücadele edeceğim. Ya bana katılın ya şimdi şu anda yolumdan çekilin açık ve net söylüyorum" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:
Karanlığa mahkum edilen çocuklarımız dolayısıyla öfkeliyim. Ey saray, sesimi duyuyor musun? Görmezden geldiklerinin karanlık, ışıksız evlerinden sesleniyorum sana. Yoksulların biriken öfkesini görüyor musun? Evsiz, yurtsuz, aç bıraktığın bebeklerin ağladığını duyuyor musun? Ben o bebeklerin ağlamalarından geceleri uyuyamıyorum. Karanlıkta onları düşünüyorum. Sonra o karanlıkta senin 5'li çetelerini de düşünüyorum ve yumruklarımı sıkıyorum. "Bunlar engerekler ve çıyanlardır, aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır" diyor Ahmed Arif.
Dünya kötülük yapanların yüzünden değil kötülüğe seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden bu hale geldi. Cesaret yoksa zafer yoktur. Yol arkadaşlarım, bütün yol arkadaşlarıma, sesleniyorum size de bir çift lafım var. Bu engerekler ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır.
Ülkeyi kaçak sığınmacılarla dolduranlarla kavga edeceğiz. 5 paraya vatandaşlığı satanlarla kavga edeceğiz. Yabancılara daire satılsın diye emlak desteği çıkaranlarla kavga edeceğiz. Ülkede milyonların elektriğini kesen çetelerle kavga edeceğiz. Bu kiralarla, bu enflasyonla kavga edeceğiz. Sokaklarımızı mafyaya teslim edenlerle kavga edeceğiz. Ülkenin onurunu konsolosluk bahçelerine gömenlerle kavga edeceğiz. Yargıyı siyasetin emrine verip Brunson'lara özel uçaklar gönderip kendi insanımızı hapishanelerde rehin tutanlarla kavga edeceğiz. Halkın emeğini arka kapıdan satanlarla kavga edeceğiz. Özetle, vatanı satanlarla kavga edeceğiz.