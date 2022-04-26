Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Yumruklarımı sıkıyorum' diye seslendi! 'Karanlıkta senin 5'li çetelerini de düşünüyorum'

Karanlığa mahkum edilen çocuklarımız dolayısıyla öfkeliyim. Ey saray, sesimi duyuyor musun? Görmezden geldiklerinin karanlık, ışıksız evlerinden sesleniyorum sana. Yoksulların biriken öfkesini görüyor musun? Evsiz, yurtsuz, aç bıraktığın bebeklerin ağladığını duyuyor musun? Ben o bebeklerin ağlamalarından geceleri uyuyamıyorum. Karanlıkta onları düşünüyorum. Sonra o karanlıkta senin 5'li çetelerini de düşünüyorum ve yumruklarımı sıkıyorum. "Bunlar engerekler ve çıyanlardır, aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır" diyor Ahmed Arif.

Dünya kötülük yapanların yüzünden değil kötülüğe seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden bu hale geldi. Cesaret yoksa zafer yoktur. Yol arkadaşlarım, bütün yol arkadaşlarıma, sesleniyorum size de bir çift lafım var. Bu engerekler ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır.