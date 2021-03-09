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Son Dakika: Cihangir İslam CHP'ye katıldı! Parti rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı (Nazır Cihangir İslam kimdir?)

09.03.2021 14:29 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Cihangir İslam CHP'ye katıldı! Parti rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı (Nazır Cihangir İslam kimdir?)

Son dakika haberine göre Saadet Partisi'nden geçen yılın mart ayında istifa eden milletvekili Cihangir İslam, CHP'ye katıldı. İslam'a rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Saadet Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, CHP'ye katıldı.

İslam'ın parti rozetini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

SAADET PARTİSİ'NDEN İSTİFA ETMİŞTİ

CHP sıralarından seçimlere giren Cihangir İslam 2018 seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçilmiş, İslam vekil seçildikten sonra Meclis'te Saadet Partisi sıralarına geçmişti. İslam, Mart 2020'de yaşadığı görüş ayrılığı nedeniyle Saadet Partisi'nden de istifa ettiğini duyurmuştu.

İslam, Saadet Partisi'nden istifasını "Metot ve görüş farklılıkları, bunun yanında vesayetten ari, özgürlükçü, demokratik, çoğulcu, eşitlikçi ve her kesimi kucaklayan bir anlayışın hakim olmasına dair inancım genel anlamda istifa gerekçelerimi oluşturmuştur" sözleriyle açıklamıştı.

İslam'ın katılımıyla CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 136'ya yükseldi.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Cihangir İslam'ın CHP'ye katılışı sosyal medyada gündem yaratırken, Twitter'da da 'Cihangir İslam' başlığı Trend Topic oldu.

cıhangır ıslam kımdır

NAZIR CİHANGİR İSLAM KİMDİR?

1959 yılında Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve Profesördür. İlkokulu Adapazarı Atatürk İlkokulunda, ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde bitirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anadolu Üniversitesi AÖF Felsefe Bölümü ve SUSEM İslami İlimler Programı mezunudur.

ABD Minnesota Üniversitesi, Kanada - Montreal McGill Üniversitesi ve ABD Minnesota Twin Cities Spine Center'da Omurga Cerrahisi ve Klinik Araştırma eğitimi aldı ve fellowship programlarını tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe yüksek lisans öğrencisidir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesinde Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefliği yaptı.

Mazlumder, Saadet Partisi, HAS PARTİ, Adalet Zemini ve Hak ve Adalet Platformu kurucularındandır. Artı TV 45 + 45 Programı eş moderatörlüğü, Duvar gazetesi köşe yazarlığı yaptı. 100'ün üzerinde bilimsel çalışması yanında sosyal alanda yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır.

Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Arapça bilen İslam, 3 çocuk babasıdır.

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Kemal Kılıçdaroğlu SAADET Saadet Partisi CHP

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