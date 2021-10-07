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  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3600 ek gösterge" açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3600 ek gösterge" açıklaması

07.10.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki yılın sonuna kadar 3600 ek göstergesi sorununun çözüleceğini muhattaplarımıza ilettik." açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3600 ek gösterge" açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Geçtiğimiz yıl tüm dünya küçülürken biz büyümeye gittik. Büyüme rakamları doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor. Birileri ülkemiz, hangi güzel haberle sevinirse sevinsin felaket tellallığı yapmaktan geri durmuyor. Biz ülkemizin en az sıkıntıyla bu dönemi atlatması için çalışıyoruz. Onlar konuşur, biz çözüm üretiriz.

Dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının iki katından beş katına kadar arttığı bir dönemde vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Memurlarımız da işçilerimiz de toplu sözleşmeden memnun. Önümüzdeki yılın sonuna kadar 3600 ek göstergesi sorununun çözüleceğini muhattaplarımıza ilettik.

Yıllardır aynı iftiraları söylemekten usanmayanların maskelerini her seferinde indirmek mecburiyetindeyiz. Hayatında uluslararası ilişkiler nasıl yönetilir bilmeyen bu çarpık zihniyetlerin sözlerinin kıymeti yoktur. Milletimize özellikle bu siyaset orta oyuncularının gerçek yüzlerini hatırlatmaktan geri durmayacağız.

"ALLAH ŞİFA VERSİN"

Dünkü grup konuşmamızda CHP Genel Başkanı'nın yeni anayasa ile ilgili tutarsızlıklarını anlatmıştım. Kılıçdaroğlu bu durumdan çok alınmış, bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Aramızda doktor arkadaşlar varsa bu ruh halinin neye işaret ettiğini gayet iyi bileceklerdir. Ortada hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu da ortadadır. Bize düşen Allah şifa versin deyip kendi işimize bakmaktır.

Bu zat önceki gün enerji fiyatlarını da diline dolamıştı. Dünyanın bir dört bir yanında enerji fiyatlarının 2 katından 5 katına arttığı dönemde biz vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz Bay Kemal... Sen nerede dolaştığının farkında değilsin. Adamlar şu anda benzin bulamıyor. Bunları görmüyor musun? Amerika başta olmak üzere Almanya, İngiltere akaryakıtta müflis durumda. Şimdi kamyon şoförü bile bulamıyorlar.

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