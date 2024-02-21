SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Muharip Uçak: KAAN'la ilgili açıklama: Aynı F-16 gibi! Daha neler gelecek neler

Son dakika: Yerel seçim çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Kent Meydanı’nda vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:
- AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak rakiplerimizin bu hallerine bakarak asla rehavete kapılmıyoruz. Bilakis bu tablo sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Bize oy verenlerle birlikte siyasi tercihi farklı vatandaşlarımızın da sesine kulak vermeye çalışıyoruz.
- Milli Muharip Uçağımız KAAN, bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Daha durun bakalım neler gelecek neler. KAAN, aynı F-16 gibi. Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme konusunda kritik bir aşamayı geride bıraktı. Hazımsızlara, işbirlikçilere rağmen hamdolsun bugün göklerle buluştu.