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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Muharip Uçak: KAAN'la ilgili açıklama: Aynı F-16 gibi! Daha neler gelecek neler

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Muharip Uçak: KAAN'la ilgili açıklama: Aynı F-16 gibi! Daha neler gelecek neler

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.02.2024 14:23 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: 31 Mart yerel seçim çalışmaları çerçevesinde il ziyaretlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'daki mitingde konuştu. Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşunu bugün başarıyla gerçekleştirmesiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Erdoğan "KAAN, aynı F-16 gibi. Daha neler gelecek neler" dedi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Muharip Uçak: KAAN'la ilgili açıklama: Aynı F-16 gibi! Daha neler gelecek neler

Son dakika: Yerel seçim çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Kent Meydanı’nda vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Karşınıza 'gerçek belediyecilik' ile çıkıyoruz. Türkiye Yüzyılı şehirlerimizi dijital teknolojilere uygun altyapıyla yöneteceğiz.

  • Muhalefetin iktidar kavgasından başka hiçbir şeyleri yok. Doğru düzgün tek bir önerileri yok. Adaylarını bile halka sormak yerine yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi seçerse milletin karşısına çıkartıyorlar. Sonra da tıpış tıpış oy vereceksiniz dediler. Allah bunlara akıl fikir, CHP'li kardeşlerimize sabır versin.

AA-20240221-33769237-33769233-CUMHURBASKANI_VE_AK_PARTI_GENEL_BASKANI_ERDOGAN_AFYONKARAHISARDA

  • AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak rakiplerimizin bu hallerine bakarak asla rehavete kapılmıyoruz. Bilakis bu tablo sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Bize oy verenlerle birlikte siyasi tercihi farklı vatandaşlarımızın da sesine kulak vermeye çalışıyoruz.

AA-20240221-33769237-33769234-CUMHURBASKANI_VE_AK_PARTI_GENEL_BASKANI_ERDOGAN_AFYONKARAHISARDA

  • Milli Muharip Uçağımız KAAN, bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Daha durun bakalım neler gelecek neler. KAAN, aynı F-16 gibi. Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme konusunda kritik bir aşamayı geride bıraktı. Hazımsızlara, işbirlikçilere rağmen hamdolsun bugün göklerle buluştu.

AA-20240221-33769237-33769232-CUMHURBASKANI_VE_AK_PARTI_GENEL_BASKANI_ERDOGAN_AFYONKARAHISARDA

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Yeni görüntüler paylaşıldı! Heyecanla bekleniyordu, o anlar böyle görüntülendi Yeni görüntüler paylaşıldı! Heyecanla bekleniyordu, o anlar böyle görüntülendi


Yerel Seçim 2024


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