Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'erken seçim' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Gelecek nesillere daha büyük ve güçlü bir Türkiye bırakabilmek için öncelikle her birimizin bu kutlu davanın bir neferi olduğunu kabul etmeliyiz. Hep söylediğim gibi, AK Parti’yi millet kurmuştur. Bu partinin yegane sahibi de millettir. Davası insan olan, yaratılmışı severiz yaratandan ötürü diyen bir partinin milletten başka bir kılavuzu olamaz. Bugün burada ana kademe, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız bir aradayız.

Biz bu gönül seferberliğini herkesten farklı olarak siyasi bir hesap için değil inancımızın ve geleneğimizin bir gereği olarak yerine getiriyoruz ve getireceğiz. Vaktimizi ve enerjimizi, sadece bu doğrultudaki çalışmalarımızı daha ileriye taşımak için kullanacağız. Medyanın veya diğer çevrelerin bizi kendi kısır gündemlerinin içine hapsetme tuzağına asla düşmeyeceğiz. Bu konuda en önemli görev, teşkilatlarımıza yani sizlere düşüyor.

"TÜRKİYE İLE AK PARTİ'NİN KADERİ BÜTÜNLEŞMİŞTİR"

Ülkemize yönelen her saldırının hedefinde AK Parti’nin olması boşuna değildir. Çünkü Türkiye ile AK Parti’nin kaderi adeta bütünleşmiştir. Türkiye’yi seven bizi de seviyor. Türkiye’den nefret eden bizden de nefret ediyor. Ülkemizin bağımsızlığını, çıkarlarını, milletimizin ve tüm dostlarımızın haklarını korumak için verdiğimiz mücadelede Allah’ın izniyle hep dik durduk, dik durmaya da devam edeceğiz.

"MİLLETİMİZ KİMİN KİME HİZMET ETTİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR"

Karşımızdakiler Türkiye’yi bizden önce yaptıkları gibi artık diledikleri şekilde yönlendiremedikleri için hırçınlaşıyorlar. Ülkemiz iç siyasetini yurt dışından estirilen havalarla yönlendirme gayretleri, eski alışkanlıkların yeniden depreştirilmeye çalışıldığını gösteriyor. Milletimiz bu ülkede kimin ne olduğunu, kimin kime hizmet ettiğini, neyi ne için yaptığını gayet iyi biliyor.

Biz kendi içimizde eser ve hizmet siyaseti çizgisinden ayrılmaz, birbirimize sevgimizi, saygımızı kaybetmez, milletimizle olan şu gönül bağımızı koparmazsak bunların hiçbiri netice vermez. Hatay’ın bu konuda diğer 80 vilayetimize örnek olacak bir dayanışma sergileyeceğine inanıyorum.

"GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞMANIZI İSTİYORUZ"

Türkiye’nin 19 yıldır yaşadığı 15 ayrı seçimden her biri, kendi içinde hayati öneme sahiptir. Hamdolsun milletimiz bu seçimlerin tamamında sandıktan AK Parti’yi birinci çıkararak mücadelemizde bize destek olmuş, güç vermiş, yol açmıştır. Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Bu seçimler 19 yılın ardından ülkemizin geldiği seviyeyi 2053 vizyonuna bağlayabilmesi bakımından en kritik dönemeci teşkil ediyor. Sizlerden bu anlayışla 2023 seçimlerine kadar tek bir gününüzü bile boş bırakmadan gece gündüz çalışmanızı istiyoruz.

"BİZE GURUR, KİBİR YAKIŞMAZ"

Hatay’la birlikte ülkemizin tamamında hiçbir istisna olmaksızın her haneye, ana kademe teşkilatlarımız da, kadın kollarımız da, gençlik kollarımız da mutlaka tekrar tekrar gireceğiz. Gittiğimiz her yerde güler yüzümüzle, nezaketimizle, yapıcı yaklaşımla kazanmadık gönül bırakmayacağız. Bizde tevazu olacak. Gurur, kibir bizden uzak olacak. Bize gurur, kibir yakışmaz.

"ERKEN SEÇİMİN TARİHİ BELLİ, HAZİRAN 2023"

Yatıyorlar, kalkıyorlar 'erken seçim' diyorlar. Boşuna çabalamayın seçimler zamanında olacak.

Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023.

