Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

KILIÇDAROĞLU'NA TÜİK TEPKİSİ

Ana muhalefetin başında bir zat var, bu zat Merkez Bankasından randevu istiyor, Merkez Bankası ona göre bağımsız değil ya, Merkez Bankası randevu veriyor. Gidiyorlar, Merkez Bankasından brifing aldıktan sonra Merkez Bankasının aleyhinde konuşuyor. Hani bağımsız değildi? Bunlarda edep adap yok. Dün de TÜİK'i randevu almadan oraya da gitmek istedi. TÜİK de buna randevu vermedi. Gittiler, istatistik kurumu önünde bir genel başkan orada gösteri yapıyor. İnsan utanır, utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin kurumları senin şamar oğlanın değil. Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil. Bundan sonra da devletin kurumlarına randevusuz gidilemeyeceğini öğren.



