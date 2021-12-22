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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur açıklaması

22.12.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından döviz kurlarıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur açıklaması

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomi kararları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kurun dengeye oturması sadece bankada parası olan vatandaşımızı değil üretimden enflasyona ekonominin her alanını ilgilendiren olumlu bir gelişmedir." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Döviz kurunu, serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun, öngörülebilir, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için açıkladığımız program etkisini göstermiştir.

Milletimiz bu programdaki tedbirleri ve kararlı duruşumuzu takdirle karşılamış, benimsemiş; piyasalar da buna uygun adımları atmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız paketteki hususların detaylarını kamuoyuyla ve taraflarla paylaşmaya başlamışlardır.

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Kurun dengeye oturması sadece bankada parası olan vatandaşımızı değil üretimden enflasyona ekonominin her alanını ilgilendiren olumlu bir gelişmedir.

Aynı şekilde ihracatçının önünü görebilmesini sağlamak da tüm ekonomiye müspet yönde etki edecektir.

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Kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir.

Herkesi yatırıma, istihdama, üretime, ihracata davet ediyor, ülkemizi cari fazlayla büyütme kararlılığımızı tekrarlıyoruz.

Altını çizerek söylüyorum:

Ne yaptığımızı biliyoruz.
Niçin yaptığımızı biliyoruz.
Nasıl yapacağımızı biliyoruz.
Nereye gittiğimizi biliyoruz.
Nereye ulaşacağımızı biliyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
döviz sosyal medya Recep Tayyip Erdoğan
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